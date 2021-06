Kein Lechstrand?

In einem offenen Brief gibt es Kritik. Die Stadtwerke geben ein Update

Der Lechstrand im Landsberger Inselbad bleibt weiter geschlossen. Erich Schmid vom Förderverein macht seinem Ärger in einem offenen Brief Luft. Das LT hat bei den Stadtwerken nach dem aktuellen Stand gefragt.

„Was mit der Sperrung des Lechstrands zurzeit abläuft, lässt sich einordnen in die Kategorie Schildbürgerstreich und Bürokratismus pur“, schreibt Erich Schmid in dem offenen Brief. Er selbst sei am Lechstrand groß geworden und seitdem habe es vom Lechstrand aus noch nie einen schwerwiegenden Unfall gegeben. „Als Leiter des Kommunalunternehmens haben Sie auch gewisse Restrisiken zu tragen. Sie jedoch verstecken sich hinter Gutachten, statt dass Sie Verantwortung übernehmen“, so Schmid in Richtung Stadtwerke-Vorstand Gerald Nübel. Wie mehrfach berichtet, hatten die Stadtwerke, Betreiber des Inselbads, Mitte April ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Haftungsfrage klären sollte. Denn der Lechstrand ist nur vom Inselbad aus zugänglich. Die Öffnung des Tors könne erst erfolgen, wenn geeignetes Aufsichtspersonal mit Rettungsschwimmerschein gefunden sei, erklärte Bäderbetriebsleiter Reinhard Dippold unlängst. Darüber hinaus müssten die Lagune künftig durch eine Bojenkette „abgeschlossen“ und zusätzliche Hinweisschilder angebracht werden. „Wir haben alles vorbereitet“, erklärt Dippold nun auf Nachfrage des LT. Er hoffe, dass diese Woche die Genehmigung vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim erteilt werde, zusätzliche Steine im Bereich der Lagune aufzuschütten. Die Öffnung hänge dann eigentlich nur noch an geeigneten Rettungsschwimmern. „Es gibt inzwischen zwei Kandidaten, die aber nicht sieben Tage in der Woche können“, so Dippold.

Auf eine baldige Öffnung des Lechstrands hofft auch Peter Pechtold, Vorsitzender des Lechstrandvereins. Er könne den in dem offenen Brief geäußerten Unmut – insbesondere in Richtung des Vorstands der Stadtwerke – nachvollziehen. Mit Reinhard Dippold habe er vereinbart, dass er ihm einen Bericht vorlegt. Darin soll aufgeführt sein, was momentan für die Öffnung des Lechstrands getan werde. „Den möchte ich gerne abwarten.“ (dst)