Freizeitführer: Nicht quadratisch, aber praktisch und gut

„Rund um den Ammersee“: Der Journalist Manfred Hummel hat seinen Rad- und Wanderführer überarbeitet. Neben den Touren sind Geschichte und Geschichten nachzulesen.

Von Dieter Schöndorfer

Nicht quadratisch, aber praktisch und gut ist die Neuauflage des Freizeitführers „Rund um den Ammersee“ des Journalisten Manfred Hummel. Und um bei Werbeslogans zu bleiben: Mit dem Büchlein ist man nicht nur dabei, sondern mittendrin.

Es ist nur blöd, dass man – vor allem der Sicherheit wegen – nicht gleichzeitig lesen und radeln kann, so unterhaltsam und informativ sind Hummels Geschichten, die vor allem Begegnungen mit Menschen entspringen. Wie einst Gernstl auf Reisen (BR-Fernsehen), begibt sich der Autor - selbst am Ostufer des großen Nachbarn - des Starnberger Sees lebend, neugierig und voller Entdeckungsdrang, auf Spurensuche. Wer ist das eigentlich, der dort im Spannungsfeld zwischen Oberbayern und, ja, Schwaben quasi einem Grenzgänger gleich lebt.

Auf alle Fälle sind es offenbar nette, umgängliche Menschen, die Manfred Hummel bereitwillig auch ihre Türen geöffnet haben, prominent oder auch nicht. Der Uttinger Architekt Wolf-Eckhart Lüps ist so einer oder auch der Sepp Schlögel, der begnadete Motorradmechaniker, der ausführlich über seine Zeit mit den Motorradlegenden, darunter Freund Toni Mang, erzählt.

Das E-Bike ist in das Buch integriert

Manfred Hummel liegt aber auch das aktive Radeln beziehungsweise das Wandern am Herzen. Daher bekommt der Leser oder Nutzer seines Freizeitführers gleich zu Beginn den Kurzverlauf der 44 Kilometer langen Seeumrundung entweder in mehreren Häppchen oder exakter in sieben Etappen serviert, oder alternativ etwas kürzere, aber nicht weniger schöne Routen „Auf dem Rücken des Ammersees“ von Schondorf nach Bierdorf (15 Kilometer) oder von Pähl nach Herrsching (18 Kilometer).

Klar, dass auch Manfred Hummel längst das E-Bike entdeckt und es in seine überarbeitete Ausgabe integriert hat. Dabei scheut er auch vor noch so simpel klingenden Tipps wie „den Ladestand des Akkus prüfen“ im Serviceteil nicht zurück. Und sogar der ungeübte Radler erfährt, wie er auch per S-Bahn an seinen Startpunkt kommt oder ob dort nicht der Fahrradverleih der erste Anlaufpunkt sein könnte, um unnötigen Aufwand im Vorfeld eventuell zu vermeiden.

Einmal um den See - auf verschiedenen Strecken

Manfred Hummel stillt aber nicht nur Wissensdurst, sondern verrät auch die kulinarischen Glanzpunkte rund um den Ammersee. Es ist vieles bekannt und schon gesehen, aber wohl kaum so intensiv erfahren wie durch diesen kleinen Freizeitführer. Wenn der Autor in seinem Vorwort herausstellt, das Schreiben an dem Büchlein über den Ammersee habe ihm Spaß gemacht, dann geht das dem Rezensent mit dem Lesen desselben genauso.

Natürlich ist die eine oder andere Information, der ein oder andere Fakt, nicht mehr „taufrisch“, aber dafür hält man ja eine überarbeitete Ausgabe in Händen – das ist zu verschmerzen.

Der Freizeitführer „Rund um den Ammersee“ mit seinen nicht alltäglichen Radltouren und Wanderungen ist nicht quadratisch, aber praktisch und einfach gut. Aber das hatten wir ja schon ...

„Rund um den Ammersee", 14,90 Euro, Verlag Berg&Tal München, ISBN 978-3-939499-49-7.

