vor 53 Min.

Freude im Rathaus und im Bürgermeisterbüro

Das Rathaus in Penzing. Die Steuereinnahmen in der Gemeinde sollen auch in diesem Jahr weiter ansteigen. Geld, das unter anderem für verschiedene Baumaßnahmen verwendet wird. So wird auch in den Brandschutz im Rathausgebäude investiert.

Das sind doch mal gute Nachrichten. Finanziell sieht es in Penzing besser aus als in den Vorjahren - dank steigender Steuereinnahmen. Allerdings hat die Sache auch einen Haken.

Von Ludwig Herold

In Sachen Investitionen in die Zukunft – vor allem bei den Baumaßnahmen – hat die Gemeinde Penzing im vergangenen Jahr viel gemacht und im laufenden Jahr viel vor. Dies spiegelt nach Meinung von Bürgermeister Johannes Erhard der einstimmig verabschiedete Haushalt wider. Was ihn dabei am meisten freut, ist der seit Jahren kontinuierliche Anstieg des Steueraufkommens der Gemeinde.

Höhere Steuerkraft = höhere Kreisumlage

Denn die Steuereinnahmen sollen im Vergleich zum vergangenen Jahr von knapp 4,4 Millionen Euro auf rund 4,6 Millionen Euro steigen. So lautet zumindest die Prognose der Verwaltung. „Die wichtigste Einnahmequelle ist darunter der Anteil der Einkommensteuer“, sagte Erhard in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dabei verkenne er keineswegs die Kehrseite dieser positiven Entwicklung: „Wenn die Steuerkraft steigt, steigt auch die Kreisumlage.“ Nach dem vom Kreistag festgelegten Anstieg des Hebesatzes von 51 auf 54 Prozent muss die Gemeinde Penzing heuer knapp zwei Millionen Euro an den Kreis überweisen.

„Die Kreisumlage ist die größte Ausgabenposition“, sagte dazu Geschäftsleiterin und Kämmerin Maria Metzger bei der Vorstellung des Etats 2018. Dennoch hat sie für den Vermögenshaushalt rund 3,2 Millionen Euro eingestellt, um die geplanten Maßnahmen zu finanzieren. Allerdings mit der notwendigen Auflage, dass dafür von angesparten Rücklagen in Höhe von 2,1 Millionen Euro knapp 1,7 Millionen entnommen werden. Maria Metzger: „Die restlichen 400.000 Euro dienen der Sicherung der notwendigen Kassenliquidität.“ Das heißt: Die Gemeinde muss auch heuer keinen Kredit aufnehmen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt

Dass im Gegenzug der Verwaltungshaushalt von 6,71 auf knapp 6,79 Millionen Euro ansteigt – und in diesem Bereich besonders die Personalausgaben mit knapp 1,2 Millionen Euro – begründete die Geschäftsleiterin mit dem Hinweis, „dass die Gemeinde die Einstellung eines dringend notwendigen Bautechnikers ebenso plant, wie nach Jahren wieder einen Auszubildenden“. Hinzu komme bei den Personalausgaben auch eine Gehalts- und Lohnsteigerung von drei Prozent.

Der am Ende der Haushaltsberatung vom Gemeinderat einstimmig verabschiedete Haushalt schließt im Verwaltungshaushalt in seinen Einnahmen und Ausgaben mit rund 6,9 Millionen sowie im Vermögenshaushalt in seinen Einnahmen und Ausgaben mit 3,2 Millionen Euro ab. Weil in diesem Jahr keine neuen Kredite vorgesehen sind, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Penzing mit 968 Euro wieder unter der Marke von 1000 Euro.

