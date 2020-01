vor 56 Min.

Freude und Besinnlichkeit

Der Chorverband Landsberg lässt die Festtage ausklingen

„Eine gute Stunde Ruhe und Besinnlichkeit, Zeit zum Kraft sammeln und Zeit zum Genießen“: Das versprach Maria Thomamüller, die Vorsitzende des Chorverbands (CVLL) Landsberg, zum traditionellen Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche „Zu den Heiligen Engeln“ in Landsberg. Sechs Chöre nahmen teil.

Doch das Konzert hatte auch die eine oder andere Besonderheit zu bieten. „Es ist ein Ros entsprungen“ lautete das diesjährige Motto. Und dies wurde zu Beginn und zum Ende des Konzerts auch umgesetzt. So begrüßte der Sängerkreis Egling unter der Leitung von Veronika Graser mit eben diesem Weihnachtslied die erfreulich zahlreichen Gäste. Eine Gemeinschaft aus den Männerchören Untermühlhausen und Pürgen-Hofstetten (Leitung Christoph Seidel) beschloss mit diesem Titel das Konzert. Eine Komposition (Satz Michael Praetorius), zwei Variationen, interpretiert von einem gemischten Chor und dem Männerensemble – ein schöner Vergleich.

Mit der „Pathétique“ – Herr hab Dank – aus der Klaviersonate Nr. 8 von Ludwig van Beethoven erinnerte der letztgenannte Chor an den 250. Geburtstag des in Bonn 1770 geborenen Komponisten. Die Bläsergruppe „Sexerg‘spann“ aus Walleshausen trat an diesem Spätnachmittag als Bläserquartett auf. Das allerdings tat der Qualität ihrer festlichen Melodien, mit denen sie die Chorauftritte verbanden, keinen Abbruch. Mit dem Sängerhort war aus Walleshausen auch der Chor zu hören. Unter der Leitung von Toni Trohorsch besangen sie Weihnachten als das Fest der Freude, um dann in der Folge in zwei Sätzen von Pasquale Thibaut Gott unseren Herrn im Himmelreich zu loben.

Die Freude über die Geburt Jesu Christi brachte auch Andreas Kretschmer mit dem Gesangverein Kaufering zum Ausdruck. Mit einem dynamischen Hosanna von Greg Gilpin sang der Chor einen Lobpreis auf Gott. Am Klavier begleitete Anton Roth.

Mit Singen und Klingen (Dimitri Bortnjanskij) zündeten die Männer von Frisch auf Untermühlhausen sinnbildlich ein Licht, das nicht nur zur Weihnachtszeit für alle leuchten soll. Die Männer des Gesangvereins Pürgen-Hofstetten trugen drei alpenländischen Melodien vor.

Dass die Weihnachtszeit auch zum Träumen einlädt, verkündeten die Sänger der Harmonie Stoffen und entführten durch den mit Raureif herausgeputzten Winterwald (Robert Pappert) zum Stern über Bethlehem (Alfred Hans Zoller). Verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr erschallte als Schlusslied des Gemeinschaftschores Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten“. (hewa)

