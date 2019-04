vor 43 Min.

"Fridays for Future": Diesmal steigen die Demonstranten aufs Fahrrad

In Landsberg findet am Freitag eine Demonstration im Rahmen von "Fridays for Future" statt. Diesmal steigen die Teilnehmer aufs Fahrrad.

Am Freitag wird in Landsberg wieder für den Klimaschutz demonstriert. Diesmal steht "Fridays for Future" unter einem besonderen Motto. In der Innenstadt droht ein Verkehrschaos.

Von Dominic Wimmer

Am Freitag, 26. April, steigt die nächste Demonstration im Rahmen von "Fridays for Future" in Landsberg. Diesmal haben die Organisatoren ein besonderes Motto gewählt - "Critical Mass". Sie wollen aufs Fahrrad steigen und damit einen Aufruf an die Autofahrer starten, öfter das Fahrrad zu benutzen.

Die Demonstration beginnt um 11 Uhr am Hauptplatz, wie das Landratsamt Landsberg mitteilt. Um 11.30 Uhr soll der Fahrradkorso starten, der über Katharinenstraße, Danzinger Platz, Hindenburgring, Königsberger Platz, Augsburger Straße, Sandauer Straße, Vorderer Anger und Ludwigstraße zurück zum Hauptplatz führt. Zum Abschluss findet dort erneut eine Kundgebung statt.

Momentan gibt es etliche Baustellen in der Stadt

In der Stadt droht deshalb am Freitag ein Verkehrschaos. Momentan gibt es etliche Baustellen. Unter anderem ist der Hauptplatz nur einspurig in Fahrtrichtung Osten befahrbar. Lesen Sie dazu auch: Ferienzeit ist Baustellenzeit: Wo es im Landkreis Landsberg eng wird

In den vergangenen Monaten hatten im Rahmen der weltweiten Protestaktion "Fridays for Future" auch in Landsberg Demonstrationen stattgefunden. Allerdings stießen die Proteste von Schülern, die dem Unterricht fernblieben und stattdessen auf die Straße gingen, nicht überall auf Gegenliebe.

