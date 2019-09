19.09.2019

Fridays for Future: Heute Klimademo in Landsberg

Das Bündnis „Fridays For Future“ ruft in Landsberg wieder zu einer Großdemo auf.

Der internationale Großstreik zum Klimaschutz ist auch in Landsberg spürbar. Die Bewegung „Fridays For Future“ ruft zu einer Großdemo auf.

Von Dominik Heller

Auch Landsberg beteiligt sich am internationalen Großstreik zum Klimaschutz am Freitag, 20. September. Die örtliche Fridays-For-Future-Bewegung lädt auch Erwachsene ein, unter dem Motto „Alle fürs Klima“ teilzunehmen.

Die Versammlung beginnt um 14 Uhr auf dem Hauptplatz in Landsberg. Es geht dann im Demonstrationszug über die Karolinenbrücke, die Von-Kühlmann-Straße, die Sandauer Straße, den Vorderen Anger und die Ludwigstraße an den Hauptplatz zurück. Das Landratsamt weist darauf hin, dass in diesen Straßen in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

Zur nunmehr sechsten Demonstration in Landsberg werden von den Veranstaltern Hunderte Menschen erwartet. Neben einem Demonstrationszug sind Reden und ein Bandauftritt geplant. Am nächsten Tag wird zum internationalen Clean-Up-Day aufgerufen.

