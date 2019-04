vor 22 Min.

„Fridays for Future“: Radelnde Demonstranten bremsen Autofahrer aus

Diesmal stiegen die Teilnehmer von „Fridays for Future“ aufs Fahrrad. Am Freitag nahmen rund 60 Personen an der Demo durch Landsberg teil.

Die Teilnehmer von „Fridays for Future“ radelten am Freitag durch die Landsberger Innenstadt. Warum das Verkehrschaos größer war, als es eigentlich hätte sein müssen.

Von Stephanie Millonig

Rund 60 Teilnehmer der Fahrraddemo von „Fridays for Future“ sorgten am Freitagmittag für ein Verkehrschaos in Landsberg. Wegen einer Verkettung unglücklicher Umstände ging im Hinteranger – derzeit die einzige Strecke von Ost nach West durch die Innenstadt – über eine halbe Stunde lang nichts mehr.

Wie die im Stau stehenden Autofahrer reagierten

Das Auto stehen lassen und aufs Rad umsteigen, dazu wollten die jugendlichen und erwachsenen Demoteilnehmer im Sinne des Klimaschutzes animieren. Waren bei der ersten Freitagsdemo Anfang Februar noch an die 1000 vor allem Schüler zusammengekommen und im März 400, fanden sich bei diesem Ferientermin nur rund 60 Radler am Hauptplatz ein. Mit von der Partie waren neben den Polizeiautos vor und hinter dem Demozug auch zwei Polizisten auf dem Fahrrad inmitten des Korsos. Obwohl es nur 60 Radler waren, war ihre Demonstration für manche Autofahrer stärker zu spüren, als die erste Veranstaltung mit 1000 Personen.

Sehen Sie hier ein Video von der Abfahrt der Demonstranten:

Video: Stephanie Millonig

Den ersten war die fußläufige Strecke über die Von-Kühlmann-Straße kürzer und außerdem war jetzt die Straße komplett gesperrt und nicht nur halbseitig. Mit ihrem Korso über Katharinenstraße, Hindenburgring und Augsburger Straße sorgten sie dafür, dass etliche Autofahrer im Hinteranger über eine halbe Stunde in der Falle saßen. Denn am Sandauer Tor versperrte ein ziviler Polizeiwagen den Weg, um die Augsburger Straße für die radelnden Demonstranten freizuhalten, die dann über den Vorderanger zum Hauptplatz zurückkehren. „Ich bin sehr verärgert“, sagte Autofahrerin Karin Maucher aus Leeder. Der Verkehr hätte ihrer Meinung nach anders geregelt werden müssen.

Im Landratsamt dachte man, dass die Hauptplatzbaustelle früher fertig wird

Auch Taxifahrer Johann Kaiser verstand nicht, dass man die Autos nicht schon am Kreisel an der Weilheimer Straße gestoppt hatte. „Wir wären über die Autobahn gefahren“, sagten zwei Handwerker, die mit ihrem Kleinlaster im Stau steckten. „Der Zweck der Demo ist gut, es sollte aber nicht so sein, dass gleich der ganze Verkehr steht“, sagte eine Passantin. Die Leute seien zwar höflich, aber einige ziemlich genervt gewesen, erzählte der Polizist, dessen Fahrzeug den Hinteranger sperrt.

Polizeisprecher Michael Strohmeier verwies auf das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit, das es auch zu schützen gilt. Für die verkehrsrechtliche Anordnung, das heißt auch das Prozedere der Umleitungen, sei das Landratsamt zuständig. „Es ist auch alles geklärt gewesen, von der Genehmigung bis zur Umleitung“, heißt es aus dem Landratsamt. Leider sei die Ankündigung der Stadt Landsberg, dass die Baustelle auf dem Hauptplatz bis Montag noch bleibe, sehr kurzfristig gekommen. Deshalb sei das Verkehrschaos etwas größer geworden. „Wir gingen davon aus, dass der Weg über den Hauptplatz frei ist.“

Die Sperrung wegen der Pflasterarbeiten auf dem Hauptplatz wird übrigens am Montag wieder aufgehoben.

