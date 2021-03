17:57 Uhr

Fridays for Future demonstriert wieder in Landsberg

Ende September gingen Kinder und Jugendliche in Landsberg für den Klimaschutz auf die Straße.

Auch in Landsberg geht Fridays for Future für den Klimaschutz auf die Straßen. Was die Jugendlichen erreichen wollen.

Am Freitag, 19. März, findet der siebte internationale Klimastreik von Fridays for Future statt. Weltweit wollen Aktivisten und Bürger für Klimagerechtigkeit und die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze demonstrieren. In Landsberg ist um 14 Uhr unter strengen Hygienevorgaben eine Demo auf dem Hauptplatz geplant.

Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises wird eine konsequente Umsetzung statt leerer Versprechen gefordert, heißt es in einer Pressemeldung von Fridays for Future. Die Emissionen müssten rasch gesenkt werden, um die Erderhitzung auf maximal 1,5-Grad-Celsius zu begrenzen. In den letzten Jahren habe die Politik nur leere Versprechen gegeben. Fridays for Future streikt seit über zwei Jahren für globale Klimagerechtigkeit. Gefordert wird eine Politik, die der historischen Verantwortung von Industrienationen wie Deutschland gerecht wird. Auch die Ortsgruppe Landsberg setzt sich weiterhin für regionale Klimaschutzthemen ein.

Im Dezember organisierte Fridays for Future eine Kerzeninstallation am Hauptplatz in Landsberg. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Michael Böhm, einer der Organisatoren der Demonstration in Landsberg, ergänzt: „Die Klimakrise betrifft schon heute Tausende Menschen weltweit. Die akute Umweltzerstörung ist schon die Hölle, wir müssen jetzt handeln. Nach dem letzten Corona-Jahr darf die Zerstörung nicht weiter gehen und Emissionen steigen, wir müssen jetzt Veränderung starten.“

Im September 2019 mobilisierte Fridays for Future deutschlandweit über 1,4 Millionen Menschen. Aufgrund der Corona-Krise wurden die Streiks im März und April 2020 online und seit Mai mit Hygienemaßnahmen auf der Straße weitergeführt. Der letzte globale Streik fand am 25. September statt. Auch in Landsberg waren damals hunderte Personen auf der Straße. (lt)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen