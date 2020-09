vor 19 Min.

„Fridays for Future“ ruft in Landsberg wieder zum Protest auf

Am Freitag will „Fridays for Future“ wieder in Landsberg demonstrieren.

Zuletzt wurde es während der Corona-Pandemie ruhiger um „Fridays for Future“. Jetzt steht wieder eine Demonstration auf dem Programm - auch in Landsberg.

Das Bündnis „ Fridays for Future“ ruft auch in Landsberg zu einer Demonstration auf. Unter dem Motto „Kein Grad weiter“ findet am Freitag, 25. September, ein fünfter globaler Klimastreik statt. Ab 14 Uhr ist laut Pressemitteilung in Landsberg eine Laufdemo geplant. Start ist am Hauptplatz.

„Gemeinsam ein starkes Zeichen für Klimagerechtigkeit setzen“, ist das Ziel der Orgniasatoren. Im Mittelpunkt der deutschen Proteste wird das Thema Energiewende stehen. „Wir stehen an einem Scheideweg: Rasen wir weiter auf den Abgrund zu oder ziehen wir die Notbremse? 2019 haben wir die Klimakrise auf die politische Agenda gesetzt – 2020 müssen auch trotz Corona endlich die notwendigen Maßnahmen folgen“, sagt Ronja von „Fridays for Future Landsberg“. „Die Corona-Krise hat uns gezeigt, das unsere Regierung entschlossen handeln kann, wenn sie möchte. Umso wichtiger ist es nun, jede Krise ernst zu nehmen und wie eine Krise zu behandeln. In der Klimakrise läuft uns die Zeit davon. Wir müssen jetzt ganz klar sagen: Kein Grad weiter“, ergänzt Michael von „Fridays for Future Landsberg“. (lt)

