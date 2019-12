Friedhof Eching: Mehr Platz für Trauergäste

Plus Immer mehr Trauerfeiern finden nicht mehr in der Kirche statt. Deswegen wird in Eching jetzt eine moderne Aussegnungshalle geplant. Warum sich der Neubau verzögert hat.

„Eigentlich sollte die neue Aussegnungshalle schon gebaut sein“, sagte Bürgermeister Siegfried Luge bei der jüngsten Echinger Gemeinderatssitzung. Bereits Anfang 2018 hatte Luge geplant, das rund 70 Jahre alte Leichenhaus auf dem Echinger Friedhof durch eine moderne Aussegnungshalle zu ersetzen. Ein Einwand des Landratsamts verzögerte den Baustart jedoch.

Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde hatte verlangt, dass für den Bau einer Aussegnungshalle der Bebauungsplan „Steinäcker“ geändert werden müsse. Dem kam die Gemeinde nach und beschloss die achte Änderung des Bebauungsplans. Nun legte Bürgermeister Luge eine neue Planung für die Aussegnungshalle vor, um Platz für 150 Trauergäste zu schaffen.

Einen neuen Denkanstoß bekam Luge, wie er in der Gemeinderatssitzung berichtete, als er an einer Beerdigung teilnahm, die im Jakob-Schorer-Haus stattfand. Luge stellte fest, dass die bereits geplante Aussegnungshalle, in der rund 70 Trauergäste Platz gefunden hätten, zu klein sein werde. Man müsse sich auch in Eching darauf einstellen, dass immer mehr Beerdigungen nicht mehr in der Kirche stattfinden, sagte der Bürgermeister.

Das Dach mit dem Türmchen bleibt

Zusammen mit Markus Heggl, der den Bauausschuss leitete, machte er sich Gedanken, wie für eine größere Trauergemeinde Platz geschaffen werden könne. Die Lösung präsentierte er in der Sitzung: Es wird nun eine offene Halle mit drei großen Flügeltüren, die sich zu den Säulen des überdachten Vorraums öffnen, geben. Das Dach mit dem Türmchen in der Mitte und der überdachte Vorraum bleiben und das Gebäude wird nicht größer. Das Stuhllager entfällt, stattdessen bleiben ein paar Stuhlreihen, die nach Bedarf umgestellt werden können, und dazu gibt es genügend Platz für Stehende. Etwa ein Drittel mehr Raum werde so für die Trauergemeinde geschaffen.

Weiterhin geplant sind eine behindertengerechte Toilette und ein kleiner Nebenraum für die Sargkühlung. Dazu gibt es nun einen kleinen Anbau für das Gerätelager, so Luge. An den beiden Längsseiten bekommt die neue Aussegnungshalle ein schmales hohes Fenster in der Mitte. „Das darf so gebaut werden“, sagte Luge auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Die Änderungen würden vom rechtskräftigen Bebauungsplan abgedeckt. Einstimmig votierten die Gemeinderäte für die geänderte Planung der neuen Aussegnungshalle.

Neuer Plan für das alte Schulgebäude

Eine neue Planskizze gaben die Echinger Gemeinderäte beim Architekten für den Umbau des alten Schulgebäudes zu einem Begegnungszentrum in Auftrag. Bürgermeister Luge erläuterte, dass sich der Gemeinderat dafür entschieden habe, das Dachgeschoss und den Dachstuhl neu aufzubauen. So wie es jetzt ist, sei das Dachgeschoss „nicht für eine vernünftige Nutzung geeignet“, begründete er das Vorgehen. Da ein Neubau nicht gefördert werde, hält die Gemeinde an einem Umbau der Alten Schule fest. Einstimmig gaben die Gemeinderäte eine skizzenhafte Erstellung einer Machbarkeitsstudie als konzeptionelle Grundlage für eine neue Planung des Begegnungszentrums für knapp 2000 Euro bei dem planenden Architekten in Auftrag.