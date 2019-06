vor 17 Min.

Fronleichnam: Die Gläubigen ziehen durch die Altstadt von Landsberg

Fronleichnam Den Mittelpunkt des Zuges bildet die Monstranz mit der gewandelten Hostie

Von Stephanie Millonig

Fronleichnam, das ist für katholische Christen „das Fest des heiligen Leibes und Blutes Christi“. In der Eucharistie feiern Katholiken die leibliche Gegenwart Jesu in Form von Brot und Wein (Internetportal der katholischen Kirche). Die Hostie werde durch die Wandlung im Gottesdienst zum „Leib Christi“. Und als Brot des Lebens, als gewandelte Hostie stehe Christus im Mittelpunkt der Fronleichnamsprozession.

Mehr zum Thema lesen Sie hier: Das Unwetter trübt auch den Feiertag im Landkreis

Und so wird die gewandelte Hostie in der Monstranz „in besonderer Weise durch die Stadt getragen“, wie Stadtpfarrer Gregory Herzel (Zu den Heiligen Engeln) bei der gemeinsamen Gottesdienstfeier der Landsberger Pfarreien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt sagte. „Das ist mein Leib“, sagt Christus beim letzten Abendmahl, doch in der Lesung, die Diakon Harald Walter vortrug, ging es um eine andere Speisung: Die Speisung von 5000 mit fünf Laib Brot und zwei Fischen aus dem Lukas-Evangelium. „Und alle aßen und wurden satt“, heißt es darin.

Religiöser und privater Kontext

Nach dieser Erzählung über eines der Wunder thematisierte Stadtpfarrer Gregory Herzel das Ritual, das es im religiösen und privaten Kontext gibt. „Wir alle haben Rituale, weil sie uns gut tun, Freude machen, trösten, Sinn stiften und Ggesundmachen. Das könne Sport treiben sein, Freunde treffen, oder morgens die Zeitung lesen.

Auch der Glaube kenne Rituale, Bräuche und Traditionen, die seit Generationen gepflegt würden. Fronleichnam stehe für ein gemeinschaftliches Ritual, so Pfarrer Herzel. Ein Ritual, dass seinen Worten nach auf die Gegenwart des allerheiligsten Leib Christi in jeder Eucharestiefeier verweist. „Unser Leben und unser Glaube braucht Rituale.“

Die vier Altäre

Und dieses Ritual konnte am Donnerstag auch wie es Tradition ist, mit einer feierlichen Prozession zu den vier Altären gegenüber dem Klostereck, an der Kriegergedächtniskapelle, an der Stadtverwaltung und am historischen Rathaus vollzogen werden.

Reich mit Blumen geschmückt waren diese Altäre, junge Birkenstämmchen säumten den Weg. Früh am Morgen hatte es noch nach Regen ausgesehen, doch die Wolken verzogen sich zur Prozession. Brauch ist es, dass die Vereine mit Fahnenabordnungen vorausgehen und Zunftstangen getragen werden, von der Freiwilligen Feuerwehr dem Trachtenverein Edelweiß, dem TSV und dem DJK waren Abordnungen gekommen.

Im Mittelpunkt der Prozession

Weitere Fahnen von Bruderschaften erinnerten Traditionen, die nicht mehr existieren, beispielsweise die der Sebastiansbruderschaft, die es nicht mehr gibt. Weiter lebendig ist dagegen die Bauernbruderschaft, die mit vier Zunftstangen vertreten war. Zwei davon zeigen den Bauernheiligen Isidor und St. Jakobus, der für Äpfel, Feldfrüchte und das Wetter als Schutzpatron steht. Drei weitere Zunftstangen wurden in der Prozession getragen, zwei Engel und eine Heiligenfigur. An der Stange lassen sich noch die Insignien des Zimmerergewerks erkennen.

Auch räumlich im Mittelpunkt der Prozession steht die Monstranz, die von Stadtpfarrer Michael Zeitler getragen wurde. Dem Tragehimmel unter dem der Geistliche die Monstranz zeigt, folgten Oberbürgermeister Mathias Neuner und einige Stadträte.

In den Fürbitten an den mit Blumenteppichen geschmückten Altären wurde vor allem um Frieden für die Kirche, Frieden auf Erden und Frieden für die Stadt gebetet. Stadtjugendkapelle und Stadtkapelle begleiteten die Prozession musikalisch.

Themen Folgen