vor 4 Min.

Frontalzusammenstoß bei Penzing geht glimpflich aus

Gleich mehrere Schutzengel sind zwischen Penzing und Schwabhausen im Einsatz. Ein Überholmanöver geht schief und zwei Autos stoßen frontal zusammen.

Viel Glück hatten zwei Autofahrer am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall zwischen Penzing und Schwabhausen. Ein 26-jähriger Autofahrer war laut Polizei gegen 5.50 Uhr auf der Staatsstraße unterwegs und wollte einen anderen Wagen überholen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines Gleichaltrigen und stieß mit diesem zusammen.

Beide Fahrer wurden nur leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (lt)

