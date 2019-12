17.12.2019

Früher Ferien: Schondorfer Landheim muss wegen Mumps schließen

Vorgezogene Weihnachtsferien am Schondorfer Landheim: Einige Schüler sind an Mumps erkrankt und deshalb wird die Schule vorzeitig geschlossen.

Das Schondorfer Landheim schickt die Schüler vorzeitig in die Weihnachtsferien. Denn zuletzt sind einige Kinder und Jugendliche an Mumps erkrankt.

Von Dominic Wimmer

Weil die Krankheit Mumps am Schondorfer Landheim die Runde macht, müssen die Weihnachtsferien vorgezogen werden. Das hat die Schule am Dienstagnachmittag mitgeteilt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde die Einrichtung vorzeitig geschlossen und die Schüler wurden nach Hause geschickt. Laut Landratsamt gab es 13 Krankheitsfälle. Normalerweise werden pro Jahr im gesamten Landkreis drei bis vier Fälle registriert.

"Wir haben Schüler und Eltern heute nach der sechsten Stunde informiert", so Pressesprecherin Christina Ingerfurth. In den vergangenen Wochen seien unter den insgesamt rund 280 Schülern immer wieder Mumpserkrankungen festgestellt worden. Bei diesen müsse laut Gesundheitsamt von einem unmittelbaren Zusammenhang ausgegangen werden. Trotz zweifacher Impfung seien einige Schüler erkrankt.

Normalerweise wäre am Donnerstag der letzte Schultag gewesen

"Um die Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern, wurden im Landheim natürlich umgehend alle Maßnahmen gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts umgesetzt. Die Stiftungsleitung arbeitet hier eng mit allen Gesundheitsbehörden zusammen", so Ingerfurth. Trotzdem konnte man das Ausbruchsgeschehen nicht vollständig eindämmen. Die Folge: Auf Anordnung des Gesundheitsamts Landsberg und nach Absprache mit dem Kultusministerium wurden die Weihnachtsferien vorgezogen und – entsprechend der 25-tägigen Inkubationszeit – bis 13. Januar 2020 verlängert. Eigentlich wäre am Donnerstag der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien gewesen.

Das Landheim hat fast 300 Schüler

"So bedauerlich die aktuelle Entwicklung ist – unsere Pflicht und Sorge um die Schüler- und Mitarbeiterschaft erfordert dieses Vorgehen. Organisatorisch und vor allem akademisch werden wir unsere Schüler in der kommenden Zeit intensiv und individuell unterstützen", so Ingerfurth weiter. Man sei zuversichtlich, Mitte Januar den Internats- und Schulbetrieb wieder aufnehmen und gemeinsam in ein gutes, gesundes 2020 starten zu können.

Bei Mumps handelt es sich um eine ansteckende Virusinfektion, die die Speicheldrüsen und andere Organe befällt. Neben Kindern können sich auch Erwachsene infizieren. Die Krankheit hinterlässt in der Regel eine lebenslange Immunität und gehört daher zu den klassischen Kinderkrankheiten. Häufige Komplikationen sind Hirnhautentzündung und bei Buben eine Hodenentzündung, die zur Unfruchtbarkeit führen kann.

Insgesamt besuchen 280 Schüler das Landheim Schondorf, das Grundschule und zwei Gymnasien umfasst. Rund die Hälfte der Kinder und Jugendlichen leben im Internat.

