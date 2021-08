Der Alterswohnsitz von Petra Supica und ihrem Mann wird zum Tierasyl

Plus Petra Supica und ihr Mann Werner Vogt nehmen auf dem Lebenshof Hohenwart kranke und unerwünschte Tiere auf. Mit einer Gruppe von Schafen erleben sie eine Überraschung.

Lydia hat schon ein biblisches Alter erreicht: Das Schaf auf dem Lebenshof Hohenwart in Fuchstal ist bereits 29 Jahre alt. Normalerweise werden diese Tier etwa 20 Jahre alt. Doch Lydia kann auf dem Gelände an der B17 seinen Lebensabend genießen, wie viele andere Tiere auch. Petra Supica hat den Hof vor vier Jahren gekauft, damals war aber noch nicht geplant, dass er zu einem Tierasyl werden würde, auf dem nicht nur alte Schafe ein Zuhause finden.