Hartmann prägt 18 Jahre die Jugendarbeit in Fuchstal

Plus Moritz Hartmann hört als Gemeindejugendpfleger in Fuchstal auf. Seine Bilanz fällt gemischt aus. Er zeichnet für Veranstaltungen mit Kultcharakter verantwortlich.

Nach fast genau 18 Jahren hat Moritz Hartmann seine erfolgreiche Tätigkeit als Gemeindejugendpfleger in Fuchstal beendet. Seit 2003 war er die Anlaufstelle für Jugendliche aus Fuchstal und der näheren Umgebung. Als Beweggrund für das Aufhören nennt der 45-jährige Diplom-Sozialpädagoge aus Landsberg unter anderem eine Dreifachbelastung.