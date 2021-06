Fuchstal

vor 33 Min.

So läuft in Fuchstal die Jugendarbeit in der Pandemie

2019 fand in Fuchstal noch eine Spaß-Olympiade für die Kinder und Jugendlichen statt. Nun informierte Jugendpfleger Moritz Hartmann im Fuchstaler Gemeinderat über die Jugendarbeit in Zeiten von Corona. Foto: Hoehne (Archiv)