vor 18 Min.

Fuchstal: Wenn der eigene Sohn im Lockdown zum Friseur wird

Die Friseure im Landkreis Landsberg haben weiter geschlossen. Christina und Wolfgang Süß aus Fuchstal machen das Beste aus der aktuellen Situation.

Von Dominik Stenzel

Seit knapp zwei Monaten haben Friseure geschlossen. Bei vielen Menschen aus dem Landkreis Landsberg gerät die Haarpracht deshalb langsam aber sicher außer Kontrolle. Auch Christina Süß hat momentan mit diesem Problem zu kämpfen – doch sie hat Glück: Ihr Sohn Wolfgang wird im Lockdown nämlich zum Hobbyfriseur.

30 Jahre lang stand Christina Süß für den Theaterverein Fuchstal-Leeder als Schauspielerin auf der Bühne, 23 Jahre war sie dessen Vorsitzende. Auch heute noch genießt die 73-Jährige ihre morgendliche Kosmetik, erzählt Wolfgang Süß. „Ihr adrettes Aussehen ist ihr äußerst wichtig.“ Wegen eines schweren Schlaganfalls, den Christina Süß vor zwei Jahren erlitt, ist sie in ihrer Mobilität allerdings eingeschränkt. „Es geht mir wieder ganz gut, aber es ist nun einmal nicht mehr so, wie es einmal war“, sagt sie.

Beim Frisieren gibt es Kaffee

Aus diesem Grund nimmt sich Wolfgang Süß, der in einem Appartement auf ihrem Grundstück lebt und als Hotelfachmann in Buchloe arbeitet, jeden Tag Zeit, um die Haare seiner Mutter zu toupieren. „Es fällt mir immer schwer, das gewollte Ergebnis zu erreichen, da sie ihre Haare vor ihrem Schlaganfall immer selber richten konnte. Aber ich gebe mein Bestes.“

Wie viele Menschen im Landkreis Landsberg fiebert auch Christina Süß dem nächsten Friseurbesuch entgegen. Bild: Wolfgang Süß

Ihm sei es wichtig, dass sich Christina Süß auch während des Lockdowns – sie selbst beschreibt die aktuelle Situation als „sehr schwierig“ – wohl fühlt in ihrer Haut. „Ich finde, ihre Frisur schaut jetzt fast ein bisschen hollywoodmäßig aus“, sagt er lachend. „Das Frisieren dauert jeden Morgen so um die 15 Minuten. Es gibt dabei auch Kaffee.“ Christina Süß ist jedenfalls zufrieden mit den neu entdeckten Fähigkeiten ihres Sohnes: „Sie ist aber kein Mensch von allzu großer Geduld“, sagt er.

Friseurbetriebe dürfen wohl bald wieder öffnen

Am liebsten hätte die 73-Jährige allerdings ihre Kurzhaarfrisur zurück. Schon seit Oktober ist sie nicht mehr bei ihrem Lieblingsfriseur gewesen. Und es gibt Hoffnung: Beim Corona-Gipfel am Mittwoch beschlossen Bund und Länder, dass Friseurbetriebe ab 1. März wieder öffnen dürfen. Christina Süß will, sobald es geht, wieder zu ihrem Stammfriseur. „Hoffentlich klappt das - so geht es nämlich nicht weiter.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen