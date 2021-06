Führungen durch die Stadt

Gästeführerverein und Stadt starten wieder

Die Stadt Landsberg und der Verein Landsberger Gästeführer bieten wieder Stadtführungen mit vielen spannenden und ausgefallenen Themen an.

Die regelmäßigen Stadtführungen der Stadt finden auch in dieser Saison weiterhin dreimal wöchentlich statt, heißt es in einer Pressemeldung. Bis Oktober beginnen die Stadtführungen immer mittwochs, samstags und sonntags jeweils um 14.30 Uhr vor dem Historischen Rathaus. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine rechtzeitige Anmeldung in der Tourist-Information unter der Telefonnummer 08191/128-246 gebeten.

Auch der Verein Landsberger Gästeführer bietet wieder Stadtführungen mit zertifizierten und deutschlandweit anerkannten Stadtführern an. Neu ist dieses Jahr die Führung „Hört Ihr Leut und lasst Euch sagen“ mit Geschichten aus längst vergangenen Zeiten oder die Führung „Ludwig I. – Landsberg – Lola Montez“, in der die Teilnehmer erfahren, warum Ludwig wichtig für Landsberg war und warum er abdanken musste. Auch die Familienführung mit den Rittern sowie die Führungen „Ab ins Mittelalter“, „Mit der Stadthex durch die Nacht“, „Landsberg im Holocaust“ sowie Natur-Führungen finden statt. Das Büro des Vereins befindet sich in der Schlossergasse, weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Vereins. (lt)