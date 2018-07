vor 22 Min.

Fünf Autos in Weilheim in Unfall verwickelt

Mehrere Fahrer bemerken stehende Fahrzeuge zu spät. Ein enormer Sachschaden und ein Stau sind die Folge.

Fünf Autos sind am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 2 nördlich von Weilheim in einen Unfall verwickelt gewesen. Nach Mitteilung der Weilheimer Polizei nahm das Verhängnis gegen 16.45 Uhr seinen Lauf, als eine 78-jährige Pkw-Fahrerin von Unterhausen kommend nach rechts in Richtung Weilheim abbog. Dabei öffnete sich die Klappe des Kofferraums und ein Teil der Ladung fiel auf die Straße. Die Frau stellte ihr Auto am rechten Straßenrand ab, um die verlorenen Sachen wieder einzusammeln. Ein 42-jähriger Schongauer musste daraufhin ebenfalls anhalten. Das erkannte ein 56-jähriger Mann aus dem Raum Coburg zu spät: Er fuhr mit seinem Wohnwagengespann auf dessen Wagen auf.

Erneut auf die Vorderfrau geschoben

Einer hinter dem Wohnwagen fahrenden 37-jährigen Frau aus Schwabsoien gelang es zwar, rechtzeitig zu halten. Ihr Auto wurde aber von Fahrzeug eines 58-jährigen Pollingers beschädigt, weil dieser nicht mehr rechtzeitig halten konnte. Auch ein 51-jähriger Mann aus der Gemeinde Vilgertshofen konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr auf den Wagen des 58-Jährigen, der dadurch erneut auf das Auto der Vorderfrau geschoben wurde.

Insgesamt geht die Polizei von einem Sachschaden von rund 100000 Euro aus. Wegen des zum Unfallzeitpunkt herrschenden Berufsverkehrs kam es zu längeren Stauungen. (lt)

