Fünf Monate nach dem 1. Mai gibt es in Wengen einen neuen Maibaum

Auch im Dießener Ortsteil Wengen fiel am 1. Mai die Maifeier aus. Aber jetzt wird ein neuer Maibaum aufgestellt - ein Grund zum Feiern ist das jedoch nicht.

In vielen Dörfern hatte man ja gehofft, irgendwann im späteren Jahr die wegen Corona ausgefallenen Maifeiern nachholen zu können. Die Hoffnung erfüllte sich nicht, größere Veranstaltungen sind aus Infektionsschutzgründen weiterhin nicht möglich. Einen 2020er-Maibaum gibt es zumindest in Unterfinning seit vier Wochen, auch wenn er ohne Feier aufgestellt wurde. Am heutigen Sonntagvormittag folgt ein zweiter Maibaum im Landkreis - und zwar im Dießener Ortsteil Wengen.

Auch in Wengen wollen die Verantwortlichen kein Aufhebens um das Maibaumaufstellen machen. Nicht einmal im Dorf selber wurde auf das bevorstehende Ereignis hingewiesen. Es dürfte eine rein praktische Angelegenheit werden, wie in Unterfinning ebenfalls ohne jede Feier und Bewirtung.

Auch der traditionelle Kraftakt, wenn der Baum per Hand in die Senkrechte gebracht wird, ist heuer nicht erforderlich: Ein Kran wird die Arbeit übernehmen, damit sich niemand zu nahe kommt. Wie in etlichen anderen Dörfern im Landkreis hatte man auch in Wengen den Maibaum schon vor Beginn des Lockdowns im März gefällt. (ger)

