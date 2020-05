vor 53 Min.

Fünf bestätigte Corona-Fälle in der JVA Landsberg

In der Justizvollzugsanstalt in Landsberg haben sich fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Von Thomas Wunder

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Landsberg haben sich fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Wie der stellvertretende Leiter der JVA, Harald Eichinger, auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, befinden sich die Betroffenen für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. Ihre Kontaktpersonen, also Kollegen, Gefangene, Familienmitglieder und Bekannte seien in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt ebenfalls auf das Virus getestet worden. Noch lägen nicht alle Ergebnisse vor, bis Freitagmittag habe es aber keine neuen Fälle gegeben.

Die JVA in Landsberg hat rund 300 Mitarbeiter, derzeit sind dort im geschlossenen Vollzug 404 Häftlinge untergebracht. Die fünf infizierten Mitarbeiter haben ihre Symptome laut Eichinger zu Hause festgestellt. Danach sei keiner von ihnen mehr zum Dienst erschienen. Die Mitarbeiter hätten damit eine Anordnung des Justizministeriums befolgt, die seit Anfang März gelte.

In der JVA könnten 40 bis 50 Personen isoliert werden

Alle auf das Virus getesteten Häftlinge, Eichinger spricht von zwölf Männern, seien symptomfrei, ihre Tests negativ. Sollten sich Gefangene infizieren, stünden innerhalb der JVA drei Bereiche zur Verfügung, in denen sie isoliert werden könnten. 40 bis 50 Personen könnten dort untergebracht werden.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

