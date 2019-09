00:31 Uhr

Für David Schöndorfer beginnt die Landsberg-Zeit

Der 28 Jahre alte Klarinettist ist zum fünften Mal bei der Verleihung des Ellinor Holland Kunstpreises dabei

Seit zehn Jahren gibt es in Landsberg den Ellinor Holland Kunstpreis, der in der Langen Kunstnacht vom Landsberger Tagblatt verliehen wird. Zum Jubiläum am Samstag, 14. September, gibt es ein Wiedersehen mit den Preisträgern der vergangenen neun Jahre. Das kulturelle Rahmenprogramm wird von vielen Künstlern gestaltet. In einer Serie stellen wir sie vor. Heute den Klarinettisten David Schöndorfer. Und auch der diesjährige Preisträger hat einen Überraschungsauftritt. Wer es ist, dazu geben wir in den nächsten Ausgaben immer wieder Hinweise.

Der Spätsommer ist inzwischen für den Soloklarinettisten David Schöndorfer so etwas wie seine „Landsberg-Zeit“ geworden. Ob es nun die Teilnahme am Kapellentag am Ammersee ist, an dem er schon zum zweiten Mal zusammen mit der Klarinettistin Julia Gassner in einer der Kapellen auftrat (heuer in St. Johann in Raisting), oder das Carl-Orff-Fest, bei dem er mit den Münchner Symphonikern unter anderem mit Quadro Nuevo im Florian-Stadl in Andechs gastierte, die Region hat den 28-Jährigen in dieser Phase fest im Griff.

Die übrige Zeit verwendet er seit März, als er das Probespiel um die stellvertretende Soloklarinette bei den Münchner Symphonikern gewann, mit Diensten, Auftritten und mit seinem Master-Studium, das er nach wie vor bei Professor Ralph Manno in Köln gestaltet und vermutlich im Frühjahr zum Abschluss bringen wird. Das heimatliche Königsbrunn sieht ihn verständlicherweise nur noch selten, genießt er es doch, zudem noch in vielen Orchestern der Republik auszuhelfen und auch dadurch auf seinem musikalischen Weg immer weiter zu reifen.

Darüber hinaus lädt er noch zwei Mal im Jahr in seine Heimatstadt zur Klangerfrischung, eine von ihm im Jahr 2012 ins Leben gerufene Klassikveranstaltung. Die Idee, die dahinter steckt: David Schöndorfer präsentiert mit jeweils wechselnden musikalischen Weggefährten, allesamt junge Profis, klassische Musik für Menschen, die sich sonst ein Konzert der gebotenen Güteklasse nicht leisten können. Daher verzichten seine Musiker und er auf jegliche Eintrittsgelder und Gagen. Aber auch beim Ellinor Holland Kunstpreis ist er kein ganz Unbekannter mehr. Mittlerweile ist er bereits zum fünften Mal Teil des musikalischen Programms, in diesem Jahr erneut begleitet von der Münchner Pianistin Anna Gebhardt. (hön)

für die Kunstpreisgala im Landsberger Stadttheater im Rahmen der Langen Kunstnacht am Samstag, 14. September, gibt es im Reisebüro Vivell am Hauptplatz und im Stadttheater. Der Erlös aus Kartenverkauf geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Themen Folgen