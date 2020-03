Für Felix Kohlscheen aus Landsberg ist Musik die Nummer eins

Plus In Landsberg gibt es eine aktive Kulturszene. Immer mehr junge Leute werden in verschiedenen Kunstarten sehr erfolgreich. Das LT stellt den Musiker Felix Kohlscheen vor.

„Hallöchen. Gleich vorweg: können wir uns duzen?“ Bereits die erste Begegnung mit Felix Kohlscheen offenbart deutlich seinen Charakter: Direkt, unverstellt, herzlich. Er sagt: „Meine Texte, meine Musik, das ist alles zu hundert Prozent ich.“ Felix Kohlscheen ist ein junger Musiker, der gerade seinen ersten Plattenvertrag abgeschlossen hat und am 6. März offiziell seinen ersten Song („Viva La Revolution“) vorstellen wird. Felix Kohlscheen , das ist kein Künstlername, hinter dem sich das wahre Ich versteckt. Es gibt keine Umwege zur Musik, auch keine Festlegung auf ein Genre, sondern ganz einfach: „Ich mache nur das, was ich will.“

Auch wenn deutscher Rap seine „Leidenschaft“ ist, macht Kohlscheen gerne Ausflüge ins Klassische, in den Funk, in alternative Rock, House und andere Musikstile. Seit Januar dieses Jahres ist der 23-Jährige bei dem Weilheimer Label Beatbridge Records unter Vertrag. Und das, obwohl Felix Kohlscheen niemals Musikunterricht gehabt hat. Allerdings habe ihn, so sagt er, Musik schon früh geprägt. „Der wahre Grund ist mein Bruder. Der war schon immer ein musikalisches Vorbild für mich.“ Der drei Jahre ältere Florian Kohlscheen studiert zurzeit klassische Musik in Hannover.

Bild: Felix Kohlscheen

Er hat als älterer der Brüder eine musikalische Ausbildung erhalten. Nachdem der Vater früh die Familie verließ, reichte das Geld nur für den Unterricht eines Kindes, erzählt Kohlscheen. Dazu musste die Trauer um den Verlust des Vaters aufgearbeitet werden, und das taten beide Jungs auf musikalische Art. „Mit fünf hielt ich meine erste Gitarre in den Händen, mit 13 stand ich das erste Mal auf der Bühne.“ Das war in der Band seines Bruders, Musikrichtung: „handmade alternative Rock“. Es folgten erste eigene Bands mit Namen „Textursynthese“ und „ Felix Kohlscheen “, beide noch mit „Schulbandcharme“. Das war noch in Kaufbeuren , wo der gebürtige Landsberger aufgewachsen ist. Mit 15 zog Kohlscheen mit der Familie wieder nach Landsberg und besuchte noch ein Jahr die Johann-Winklhofer-Realschule (JWR). „Ich war immer anders“, sagt der junge Mann, er habe schon immer viel gelesen, Lyrik, Prosa, gerne auch klassisch, Shakespeare, Schopenhauer, so was. Nur mit dem Schulsystem hatte er es nicht so.

Den Job für die Musik aufgegeben

Er verließ die JWR nach der 9. Klasse, machte den Quali und anschließend im Schongauer Musikhaus Kirstein eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Nebenbei gründete er mit Landsberger Freunden seine Bands „Tied Life“ und „Keep it high“, sie spielten „eher so Funkrock“. Nach seiner Ausbildung arbeite er als Abteilungsleiter für den Bereich Gitarre in der „Musicworld“ Augsburg und traf dort des Öfteren auf Kunden, die sich von ihm Gitarren vorspielen ließen und anschließend ungläubig den Kopf schüttelten und nicht glauben konnten, dass er sein Geld nicht als Musiker verdiente. Das Leben heißt nicht Musik verkaufen, sondern Musik machen, das wurde Felix Kohlscheen immer klarer. Er schmiss den Job hin, um sich fortan ganz auf die Musik zu konzentrieren. Das war im Januar 2019.

Ganz viel Straßenmusik, unzählige Bandauftritte, und schließlich das Halbfinale des – laut Eigenwerbung – größten Newcomer-Bandfestivals der Welt, ausgetragen im Backstage in München. „Voll krass, das gesamte Publikum, über 300 Leute, hat per Handzeichen für uns gestimmt. Das hat mich echt total gefreut.“ Felix Kohlscheen schreibt Songs über „die Revolution in einem selbst“, den eigenen Schatten, den es zu überwinden gilt, über Selbsterkenntnis oder auch, auf Englisch, ein Lied über seine Heimatstadt Landsberg , „hometown“. Als musikalische Vorbilder nennt er Sammy Deluxe , Max Herre , Genetikk und Tiavo.

"Ich hasse es, mich festzulegen"

Im Januar dieses Jahres dann ging der Traum eines jeden jungen Musikers in Erfüllung: Das Label Beatbridge nahm ihn unter Vertrag. Website, Video und alles, was zu einem aufstrebenden Jungstar dazu gehört, ist gerade erst im Entstehen. Anfang März wird man mehr sehen und hören. Doch auch jetzt ist ihm wichtig: „Ich hasse es, mich festzulegen. Es wird immer neue, andere Einflüsse geben, die meine Musik prägen. Musik ist und bleibt meine Nummer eins.“ Die Songs werden auf allen Streamingdiensten veröffentlicht.

So viel Talent hat auch das Landsberger Tagblatt überzeugt: Zur Langen Kunstnacht wird Felix Kohlscheen als Opener im Stadttheater die Verleihung des Ellinor-Holland-Kunstpreises begleiten. Dreimal die Woche sieht man den jungen Mann übrigens in der Villa Rosa („das ist nicht wie arbeiten, das ist eher meine Familie“) und gelegentlich schreibt er auch im LT über Musik und andere Bands. So stellt er auch den Musiker Azan vor. Damit startet das LT eine Serie über junge Künstler aus der Region.

