Für Rainer Simon gibt es noch viele (Reise-)Ziele auf der Welt

Der Steuerberater geht in den Ruhestand und konzentriert sich jetzt ganz auf seine Familie und seine Hobbys. Vor Kurzem wurde er 75.

Von Frauke Vangierdegom

1972 war Willy Brandt Bundeskanzler, Deutschland wurde Fußball-Europameister und der 27 Jahre junge Rainer Simon begann seine Karriere als Steuerberater im Hinteren Anger 300 als Partner des damaligen Steuerberaters Adolf Ehmann. Heute ist Simon fast 75 Jahre alt und hat die Geschicke seiner Steuerkanzlei in jüngere Hände gelegt, nämlich die seines Sohnes Martin.

Er selbst will jetzt, noch mehr als in der Vergangenheit, zusammen mit Ehefrau Ruth die Welt bereisen. „ Ich war schon immer reisefreudig“, erzählt Simon. Er habe eigentlich immer schon weg wollen, erinnert er sich an seine Jugend. Die Handelsmarine war sein erklärtes Ziel, das aber habe man ihm ausgeredet. Auch sein damaliger Lehrer sei der Meinung gewesen, dass das nicht das Richtige wäre für den jungen Rainer Simon.

Zuerst Finanzamt, dann Steuerberater

Also sei er Steuerberater geworden. Natürlich nicht sofort, sondern erst nach zehn Berufsjahren beim Finanzamt. Diese Ausbildung und die Erfahrung als Betriebsprüfer haben ihm beim Start als Steuerberater sehr geholfen. Simon wuchs zwar in Kaufering auf, hat aber in Landsberg längst seine Heimat gefunden.

20 Jahre führten Ehmann und Simon die Steuerkanzlei gemeinsam. 1992 dann der erste große Einschnitt: der einstige Partner stieg altershalber aus, Simon kaufte eine Immobilie. 1995 zog die Steuerkanzlei in die neuen Büroräume in der Sandauer Straße 251 um, wo sie sich heute noch befindet. „Vorher war hier eine Autowerkstatt drin“, weiß Simon noch. Bald jedoch waren auch diese Räume wieder zu klein und Simon erwarb 2002 das Nachbarhaus hinzu. Heute beschäftigt die Steuerkanzlei Simon und Partner auf mehr als 500 Quadratmetern insgesamt rund 40 Mitarbeiter. „Wir haben einen sehr hohen Anteil an erfahrenen Mitarbeitern, die teilweise 30 bis 45 Jahre bei uns arbeiten“, sagt Simon nicht ohne Stolz.

Sohn Martin kümmert sich künftig um die Kunden

Um diese kümmert sich künftig Sohn Martin zusammen mit seinen Partnern Karsten Anders und Sebastian Drexl. Dieses Trio ist heute für die Steuerberatungsgesellschaft verantwortlich. „Ich selbst bin nur noch ab und zu im Büro und kümmere mich um ein paar meiner alten Mandanten“, erklärt Simon.

Sein Hauptaugenmerk aber gilt in Zukunft seinen Hobbys. Zuallererst das Reisen. Ziele wie Costa Rica, Panama, Mexiko, Brasilien, Chile mit Antarktis, aber vor allen Dingen Asien von Syrien und Persien, Usbekistan, Myanmar bis Vietnam und von China bis Pakistan, Indien, Sri Lanka sowie Indonesien hat er schon bereist. Aber was bleibt dann noch für die Zeit des Ruhestands? „Ach da gibt es noch so viel, was wir noch sehen möchten“, sagt er. Dieses Jahr steht auf jeden Fall im Herbst eine Reise nach Laos mit einer Mehrtagesfahrt auf dem Mekong und durch Thailand auf dem Programm. Und dann sind da ja auch noch Hobbys wie Golf und Tennis spielen. Oder, seit zwei Jahren, Deutschland mit dem E-Bike bereisen, verrät der frischgebackene Rentner. Vor einigen Jahren sei er mit seiner Frau Ruth von Landsberg über die Via Claudia bis an den Gardasee gefahren. „480 Kilometer waren das, und wir hatten noch kein E-Bike.“

Viel Zeit mit der Familie verbringen

Viel Zeit verbringt Simon auch gerne mit den Familien seiner drei Kinder und den fünf Enkelkindern. Die beiden Töchter Kathrin (38) und Sabine (42) sind nicht in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Dass die Kanzlei in Landsberg weiter bestehen bleibt, dafür sorgt Sohn Martin (40).

Rückblickend ist Rainer Simon zufrieden mit dem, was er beruflich und auch ehrenamtlich geschafft hat. Immerhin war er von 1998 bis 2012 Mitglied im Aufsichtsrat der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg und 14 Jahre lang Vorstandsmitglied bei der Steuerberaterkammer München, der größten Kammer in Deutschland.

Politisch war er vor vielen Jahren stellvertretender Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes Landsberg und Gründungsmitglied der Mittelstandsunion Landsberg.

Bereits seit 1991 bekleidet er dort das Amt des Schatzmeisters für den Bezirksverband Oberbayern. Außerdem war er zehn Jahre Schatzmeister im Landesverband der Mittelstandsunion.

Bis auf seinen Posten als Schatzmeister hat er zwischenzeitlich alle Ehrenämter abgegeben, um sich seinen Hobbys sowie den fünf Enkelkindern zu widmen.

