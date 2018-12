09:03 Uhr

Für Vanessa Meyer ist die Ausstrahlung wichtig

Die Eiskunstläuferin vom HC Landsberg hat sich für die bayerische Meisterschaft qualifiziert. Die 15-Jährige verfolgt ehrgeizige Ziele und muss dafür auch viel trainieren.

Von Kiara Lachmann

Die 15-jährige Vanessa Meyer hat im Alter von vier Jahren mit dem Eiskunstlauf angefangen. Sie läuft also dieses Jahr schon ihre elfte Saison. Wie sie zum Eiskunstlauf gekommen ist, sei eine lustige Geschichte. „Ich war bei meinem Patenonkel und seine Nichte hatte an dem Tag einen Eiskunstlaufwettkampf. Er hat mich gefragt, ob ich mitkomme, also hab ich zugeschaut. Das hat mir dann so gut gefallen, dass ich meinen Eltern gesagt habe, ich will das auch machen.“ Im März 2019 steht für sie ein Highlight an.

Extra eine Drehscheibe

Die Landsbergerin trainiert vier bis fünf Mal die Woche. Neben dem Training auf dem Eis gibt es auch Trockentraining. Dabei werden Ausdauer, Kraft und Kondition trainiert. Aber auch Sprünge und Pirouetten werden trocken geübt. „Für die Pirouetten haben wir extra eine Drehscheibe“, erzählt sie. Vor Kurzem hat sich Vanessa Meyer für die bayerische Meisterschaft qualifiziert. Dafür musste sie eine Kürklassen-Prüfung ablegen. Man fängt bei Kürklasse acht an und Klasse eins ist die beste. Vanessa Meyer ist in Kürklasse vier und dafür musste sie „drei verschiedene Schritte, drei Sprünge und zwei Pirouetten zeigen. Man hat pro Element zwei Versuche. Wenn etwas beim zweiten Versuch noch nicht perfekt ist, dann muss man sofort vom Eis. Die Bewertung ist echt hart.“

Bei ihrem ersten Versuch Anfang des Jahres hat die 15-Jährige es nicht geschafft, sich für die Meisterschaft zu qualifizieren. „Ich bin gestürzt, auch beim zweiten Mal.“ Aber durch ihren Fehltritt im Januar sei sie nur noch motivierter gewesen. „Und jetzt, da ich es geschafft habe, konzentriere ich mich voll auch die bayerische Meisterschaft.“

Ein freies Gefühl

Dafür muss sie eine dreiminütige Choreografie einstudieren. „Dabei kommt es dann auf Doppelsprünge wie den Doppelrittberger oder den Doppelsalchow an. Wichtig ist aber auch die Ausstrahlung, also wie man sich präsentiert“, erklärt sie. Es komme ihr aber gar nicht so sehr darauf an, welchen Platz sie am Ende belege, sondern viel mehr darauf, dass sie mit sich selbst und ihrer Leistung zufrieden sei. „Das Schönste beim Eiskunstlaufen ist, dass man während des Laufens auf dem Eis so ein freies Gefühl hat. Außerdem lernt man immer wieder etwas Neues dazu. Besonders toll ist es auch, einem Publikum zu zeigen, was man kann. Aber eins der besten Gefühle ist es, wenn man einen Doppelsprung lang trainiert hat und ihn dann endlich schafft.“

Vor ihren Auftritten sei sie immer sehr aufgeregt, sagt Vanessa Meyer. „Aber sobald ich auf dem Eis bin, vergesse ich das alles. Die Nervosität gehört einfach zum Eiskunstlauf dazu.“ Einmal habe sich die 15-jährige auch schon ernsthafter verletzt, sie habe sich den Fuß angebrochen, das sei ihr anfangs gar nicht aufgefallen. „Ich habe sogar noch an einem Wettkampf teilgenommen und den dritten Platz belegt.“ Eine weitere Verletzung habe sie sich durch häufiges Stürzen zugezogen. „Mein Knochen hat sich gesplittet. Aber mit Physiotherapie habe ich das wieder in den Griff bekommen“, erinnert sie sich.

Super Klima

Vanessa Meyer erzählt außerdem, dass beim HC Landsberg ein super Vereinsklima herrsche. „Mit meinen Trainerinnen habe ich ein gutes Verhältnis. Sie motivieren mich immer wieder und helfen. Später möchte die 15-Jährige selbst Trainerin in Landsberg werden. Deshalb hilft sie schon jetzt ab und an beim Training der Kleineren mit. „Wenn ein Trainer krank ist oder viele Kinder kommen, dann springe ich ein.“ Besondere Freude komme bei ihr dann auf, wenn die Kleineren eine Figur zum ersten Mal schaffen.

„Unser Verein ist einfach einmalig. Wir sind wie eine Familie“, erzählt Vanessa Meyer. „Und wenn man sich wohlfühlt, dann ist man auch viel motivierter“, fügt sie hinzu.

Themen Folgen