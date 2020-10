vor 41 Min.

Für den Kauferinger Fußballprofi Florian Neuhaus erfüllt sich ein Traum

Florian Neuhaus (rechts, hier mit Kai Havertz) feierte ein tolles Debüt in der Nationalmannschaft: Er erzielte auch gleich sein erstes Tor.

Plus Erstes Spiel und gleich ein Tor: Der Kauferinger Florian Neuhaus debütiert in der deutschen Fußball-Nationalelf. Was sein Vater und sein allererster Trainer zu seiner Premiere sagen.

Von Margit Messelhäuser

Das erste Spiel für die deutsche Nationalmannschaft und gleich das erste Tor: Der Kauferinger Fußball-Profi Florian Neuhaus feierte im Freundschaftsspiel gegen die Türkei einen perfekten Einstand. Und der wurde natürlich auch im Landkreis verfolgt.

Noch in der Nacht hatte Vater Christian Neuhaus mit seinem Sohn telefoniert. „Er hat sich echt super gefreut“, erzählt er dem Landsberger Tagblatt. „Für Florian ist jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen, er wollte immer mal in der A-Nationalmannschaft spielen.“ Und damit nicht genug: In der 58. Minute erzielte er auch noch den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer. „Das war natürlich noch die Krönung“, sagt Christian Neuhaus.

Allerdings gab es auch eine strittige Szene nur knapp zehn Minuten später: Nach einem Foul an Florian Neuhaus hatte die Türkei den Ausgleich erzielt. „Das hat ihn unheimlich geärgert“, erzählt Christian Neuhaus. Aber so wie er seinen Sohn kenne, sei er auch in der Lage, diese unglückliche Aktion abzuhaken. „Es war ja ein klares Foul und hätte es einen Videoschiedsrichter gegeben, hätte der auch eingegriffen“, sagt sein Vater.

Florian Neuhaus trifft zur 2:1-Führung von Deutschland

Ob sich Florian den Ball gesichert habe, mit dem er sein erstes Tor für die Nationalmannschaft erzielt hat, wisse er nicht. „Aber das Trikot hat er schon auf die Seite. Das kommt in unseren Fußballkeller zu allen anderen seinen Trikots.“

In Kaufering ist der Profi-Fußballer der erste "Sportler des Jahres"

Für Thomas Salzberger, Bürgermeister von Kaufering, war es eine Selbstverständlichkeit, das Spiel zu verfolgen. Erst vor Kurzem war Neuhaus bei der ersten Sportler- und Künstlerehrung der Marktgemeinde zum Sportler des Jahres gewählt (wir berichteten). „Das war natürlich ein tolles Debüt“, sagt Salzberger. „Erster Einsatz und dann gleich ein Tor, so haben wir es uns gewünscht.“

Was den 23-Jährigen auszeichne, sei die Tatsache, dass er nach wie vor engen Kontakt zu seiner Heimatgemeinde habe. „Er lädt auch immer wieder Kauferinger zu den Spielen ein“, sagt Salzberger – Neuhaus steht seit 2017 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Wie groß die Verbundenheit ist, zeigte auch die Spende von Florian Neuhaus: Um die Folgen der Corona-Krise in seiner Heimatgemeinde etwas zu lindern, spendete der Fußball-Profi 250000 Euro.

Noch in diesem Jahr wird Neuhaus in Kaufering auch noch einen großen Auftritt haben: Der Fußball-Profi soll der erste sein, der sich ins neue Goldene Buch eintragen wird. „Wir sind da gerade im Gespräch wegen eines Termins“, sagt Thomas Salzberger.

Das Foul an Neuhaus wird nicht geahndet

Roland Hasche, der Florian Neuhaus beim VfL Kaufering trainiert hatte, blendet die unglückliche Szene, die zum 2:2-Ausgleich führte, aus. „Er hat so ruhig und abgeklärt gespielt, das war einfach sensationell“, schwärmt Hasche von Neuhaus’ Debüt. Im Interview nach dem Spiel habe er Florian Neuhaus angemerkt, dass ihn dieses Foul schon beschäftige. „Er hätte sich eigentlich mehr freuen müssen. Aber ich hoffe, er sieht es auch bald so, dass er da nichts dafür konnte.“

Denn nicht nur sportlich ist Roland Hasche von Florian Neuhaus überzeugt: „Er ist so ein netter Kerl, natürlich ist er erwachsen geworden, aber er ist so bodenständig.“ Mit seinem Sohn Thomas, der in Kaufering spielt, habe Florian nach wie vor viel Kontakt.

