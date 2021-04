Für den Landsberger Christian Seidl ist Rap eine Lebensphilosophie

Plus Christian Seidl alias Winston aus Landsberg spielt in seiner neuen Single „Endorphin“ auf einem coolen Beat mit Metaphern. Wie seine Lieder entstehen.

Was ist zuerst da, der Beat oder das Wort? Bei Christian Seidl alias Winston aus Landsberg ist es der Beat. Löst dieser Emotionen aus, beginnen sich die ersten Zeilen im Kopf zu formen. „Dann gibt es einen roten Faden, und ich weiß, wo ich hinwill“, sagt der 43-jährige Hobbymusiker mit dem grau melierten, gepflegten Bart. Jetzt hat der Rapper nach langer Pause mit „Endorphin“ wieder eine Single veröffentlicht.

Gelernt hat Winston eigentlich Koch, doch seit 14 Jahren ist er bei SIP Scootershop für den Vertrieb Großhandel in den deutschsprachigen Ländern zuständig. Rappen ist nicht nur sein Hobby, sondern auch Lebensphilosophie. Seit seiner Jugend ist er Teil der Hip-Hop-Szene, zu der neben Rappen, Breakdance und Graffiti auch DJ-ing gehört. 1996 gründete er mit den Musikerkollegen DJ Socka und Daster die „Chefetage“. Die drei standen seinerzeit deutschlandweit auf vielen Bühnen und veröffentlichten unter anderem drei Maxis sowie die Extended Play „Zwischenbericht“. 2017 brachte Winston das Album „Waschecht!“ heraus, auf dem sich etliche namhafte Künstler wie DJ Stylewarz, PalOne, Donato, Tatwaffe, Spax und Flo Mega tummeln. Nun schob er kürzlich nach einigen ruhigen Jahren, in denen er zwar Raps schrieb, aber viele davon nicht aufnahm, die Single „Endorphin“ nach. Zu hören ist sie auf allen Plattformen wie Amazon Music, iTunes oder Spotify.

Wie kommt man an die Glückshormone ran?

Endorphine, Glückshormone, Stress- und Schmerzkiller aus der körpereigenen Drogenfabrik. Gut, wenn sie da sind, doch wie kommt man an sie ran? Liebe ist ein Schlüssel dafür. Das Knistern, die Hitze der Leidenschaft, die maskenlose Wahrheit zwischen zwei Menschen. Winstons Texte fliegen durch die Dynamik einer leidenschaftlichen Beziehung, die Mauern niederreißt, aber auch wieder aufbaut. „Stets das Magazin voll mit Endorphin, wir haben verdammt noch mal verdient, was vor uns liegt, Adrenalin küsst den Forschungstrieb…“.

Winston geht den Fragen nach „Was ist Liebe?“ und „Was ist ein Liebespaar?“, er fliegt zum Himmel und fällt, blickt zurück, ringt um Erkenntnis („Ich kehr vor der Türe“) und Selbstreflexion („Ich hab’ vermutlich mehr verstanden, als ich zugeben kann“), lässt los und fängt wieder auf („Erkenntnis, nichts ist selbstverständlich, alles ist endlich, wichtig ist, was im Moment ist“). Ein schwereloser Song mit Tiefgang mit einem coolen Beat von Bjorn von Kalt aus Bremen und der angenehmen, aber auch starken Stimme von Winston, der gleich mit den ersten beiden Zeilen schon mittendrin steht („Sie sagen das Leben ist kein Ponyhof, da kommt mir direkt der Gin Tonic hoch“).

Beim Rappen spielt der Atem eine wichtige Rolle

Metaphern, Redewendungen, Widersprüche – Endorphin ist kein Lied, das man sogleich beim Spaghetti kochen mitsummt. Endorphin will bewusst gehört werden, je öfter, desto mehr erschließt sich die blumige Sprache des Rappers, geben Bilder ihren tieferen Sinn preis, nehmen sich die Poesie und Philosophie ihren Raum.

Wie entsteht ein Rap? Ganz klassisch, auf Papier mit Bleistift. „Ich will Geschriebenes durchstreichen können und so sichtbar lassen. So kann ich bei Bedarf wieder darauf zurückgreifen“, erklärt Christian Seidl. Die Herausforderung ist, mit Worten zu spielen, gleichzeitig dem Sinn, dem roten Faden, zu folgen, aber auch schöne Wortklänge zu erzeugen. „Ganz wichtig ist der Flow im Lied“, so Seidl. Dabei spielt der Atem eine große Rolle. „An welcher Stelle kann ich atmen, wie lange reicht mein Atem – aus diesen Komponenten entstehen Strophen, die dann mit dem Chorus ’verheiratet’ werden“, gibt Winston Einblick in die Entstehung des Songs, den er direkt auf den ausgewählten Beat geschrieben hat. Je cleverer die Texte, je leichter die Präsentation, desto besser die Rap-Qualität. Jeder, der einmal versucht hat, die Texte mitzusprechen, merkt, dass einem da schnell die Puste ausgeht, weil das Atmen an der richtigen Stelle versäumt wurde oder man sich ob der Sprechgeschwindigkeit verhaspelt.

Die Hip-Hop-Szene von früher gibt es nicht mehr

Wie wichtig ist Endorphin in Winstons Leben? „Das Leben sollte nicht zu aufregend sein, aber auf keinen Fall langweilig. Herausforderungen sind gut, zum Beispiel etwas tun, was man noch nie gemacht hat.“ Dabei spiele das Gelingen keine Rolle. Wichtiger sei der mit dem Tun verbundene Reifeprozess, so Winston. „Und wer sich dem verschließt, der hat aufgehört zu leben.“ Wichtig ist dem Rapper bei seiner Musik, stets authentisch zu sein. „Über etwas zu sprechen, was man nicht ist, ist unglaubwürdig“, sagt er mit Blick auf viele vermeintliche „Gangster-Rapper“.

Die Hip-Hop-Szene, wie Winston sie noch aus seiner Jugend kennt, gibt es nicht mehr. Aus meist selbst finanzierten Jams mit Battle Raps oder Graffiti Events, bei denen sich alle aus der Szene kannten, wurden Konzerte, die auf Massentauglichkeit ausgelegt waren. So zog auch hier der Kommerz ein und eine Erneuerung durch die Jugend sei derzeit nicht in Sicht, so Winston. Doch zumindest bei seinen beiden Töchtern, Emmi und Leni, neun und 13 Jahre alt, besteht Interesse an Papas Hobby. So hat Leni bereits bei dem Titel „Allein“ auf seinem Album „Waschecht!“ im Chorus mitgesungen, sie ist zudem immer Testhörerin und die beiden sind mit ihrer Meinung auch beim Design vom Cover gefragt.

Zu „Endorphin“ gibt es bereits einen fertigen Remix von DJ SAL aus Dortmund. Natürlich dürfen auch Videos zu den beiden Titeln nicht fehlen, die demnächst online gehen und auf Winstons You Tube Kanal Winston77LL zu sehen sein werden.

