Für den Landsberger Thomas Bihler ist Helfen ein Lebensmotto

Plus Thomas Bihler aus Landsberg ist Vorsitzender des Flughafenvereins München und unterstützt Notleidende auf der ganzen Welt. Mit einem Fleckerlteppich fing 1996 alles an.

Von Dagmar Kübler

Gibt man im Internet den Suchbegriff Ayvalik Türkei ein, dann erscheinen dort Bilder von luxuriösen Hotels, eine pittoreske Stadtansicht, Strand und Meer. Sucht man nach Ayvalik Müllkinder, führt die Suche zum Flughafenverein München, dessen Vorsitzender und Gründer Thomas Bihler aus Landsberg ist.

Thomas Bihler ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen München GmbH und dort auch Leiter für soziale Angelegenheiten. Er könnte die schönsten Flecken dieser Erde besuchen, stattdessen fliegt er in Krisen- und Katastrophengebiete, besucht alte, kranke, behinderte und medizinisch katastrophal unterversorgte Menschen – und Kinder, die ab ihrer Geburt die ganze Härte des Lebens zu spüren bekommen, so wie die Kinder, die auf den Müllbergen in Ayvalik leben, elternlos, missbraucht und geschunden, vogelfrei allen Übergriffen ausgeliefert. Besonders diese Kinder haben es ihm angetan. Er wird nicht müde, Bild um Bild zu präsentieren, von ihren schmutzigen Gesichtern, von ihren vom kontaminierten Müll verätzten Händen. Aber auch von ihrer Würde und Schönheit und ihrem Lachen, das allem Elend trotzt.

Der Fleckerlteppich hing vom Tower des Münchener Flughafens

Es sind Bilder, die zu Herzen gehen, und Bihler lässt sie sich zu Herzen gehen, immer wieder, seit 1996. Damals gründete er den Flughafenverein, der mittlerweile 700 Mitglieder zählt, nach einem Besuch in einem Behindertenheim bei Erding. „Den ganzen Tag webten die Menschen dort Fleckerlteppiche“, erinnert er sich im Gespräch mit dem LT. Bihler wollte ihnen mit einer Geldspende das Leben ein wenig erleichtern und hatte eine zündende Idee. So hoch wie der Tower, nämlich 78 Meter, sollte ein Fleckerlteppich werden, den 78 Flughafenmitarbeiter weben sollten. Bihler ist ein Mann, dessen Stimme Gewicht hat und dem man zuhört. So organisierte er Stoff von einem Jeanshersteller sowie Bettlaken von der Bundeswehr. Alles wurde in Streifen gerissen, gewebt, bemalt und in ein Quadratmeter großen Stücken verkauft. 25.000 Euro kamen so zusammen. Der längste Fleckerlteppich hing aber zuerst einmal publikumswirksam am ebenso großen Tower und wurde ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen.

Seitdem nahmen die Hilfsaktionen des Vereins Fahrt auf. Lettland wird regelmäßig mit vielen Tonnen Hilfsgütern beliefert, darunter Kleidung, Verbandsmaterial, Gehstöcke und Rollstühle. Kinder- und Altenheime sind oft mangelhaft ausgestattet, in Krankenhäusern fehlt es gar an Schmerzmitteln, sodass die Schreie krebskranker Kinder den Besuchern noch lange Zeit in den Ohren hallen.

Thomas Bihler hat das Bundesverdienstkreuz erhalten

Ob nach dem Tsunami in Sri Lanka oder dem schweren Erdbeben in der Türkei, stets schickt der Flughafenverein Hilfsgüter, und Mitglieder, vor allem mit Feuerwehrausbildung, leisten vor Ort Hilfe, zum Beispiel bei der Bergung. „Wir leisten Hilfe zu 100 Prozent ehrenamtlich. Wir sind ein kleiner Verein mit großer Schlagkraft. Spenden kommen voll und ganz den Hilfebedürftigen zugute, und der Verein hat die höchste Auszeichnung, das DZI Spendensiegel, erhalten“, sagt Thomas Bihler, der bereits mit dem Bundesverdienstkreuz und mit der Bayerischen Sozialmedaille ausgezeichnet wurde.

Noch vor dem Lockdown überreichte Thomas Bihler einen Spendenscheck für die Kartei der Not an LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger. Bild: Thorsten Jordan

Je bekannter der Verein wird, umso mehr Anfragen von Hilfesuchenden erhält er, auch aus Deutschland. „Frauen mit Brustamputation rufen mich an und erzählen mir ihre leidvolle Geschichte“, sagt Bihler. Viele leiden unter dem Verlust ihrer Weiblichkeit, da Brustimplantate keine Brustwarzen nachbilden. So hat Bihler über den Landsberger Tätowierer Bene Bader einen Kontakt zu Andi Engel, einem darauf spezialisierten Tätowierer, aufgebaut, und der Verein leistet auch hier finanzielle Unterstützung. Als das Coronavirus Deutschland im Frühjahr überraschte, organisierte Bihler Atemschutzmasken, die über das Landratsamt verteilt wurden. Auch dem Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen, der Kartei der Not, hat Bihler vor Kurzem einen Scheck über 1000 Euro überreicht, den LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger stellvertretend übernahm.

Ein Teddybär als besonderer Tröster

Ein ganz besonders großes Herz hat Bihler für kranke Kinder. Viele von ihnen erkrankten an Krebs oder kamen mit einer Herzkrankheit zur Welt. Für sie hat der Chef des Flughafenvereins einen ganz besonderen Tröster, den kleinen Teddybär mit dem kuschelweichen Fell. Alljährlich organisiert Bihler für Kinder aus Kriegsgebieten, beispielsweise zwischen Russland und der Ukraine, Ferien in Deutschland, bei denen natürlich ein Tag auf dem Flughafen nicht fehlen darf. Auch viele letzte Wünsche – wie einmal im Leben zu fliegen – hat der Verein bereits erfüllt. Helfen ist für Thomas Bihler zum Lebensmotto geworden – und er tut es nicht nur für die anderen, sondern auch für sich. „Helfen tut gut“, sagt er schlicht.

