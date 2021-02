03.02.2021

Für die Jugend

Welche Angebote der Kreisjugendring in Zeiten der Corona-Pandemie macht

Die Corona-Pandemie beeinflusst wie im vergangenen Jahr auch heuer das Programm des Kreisjugendrings Landsberg (KJR). Vorstand und Geschäftsstelle haben dennoch für die kommenden Wochen einige Angebote für ehrenamtliche Jugendleiter, aber auch für Jugendliche und Jugendgruppen direkt geplant und organisiert.

So gibt es am 18. Februar ab 18.30 Uhr ein Onlineseminar für Jugendleiter mit Informationen zur Durchführung von Onlinemitgliederversammlungen. Am 23. Februar um 18.30 Uhr informiert Dirk Grimm von „mindzone“ über verschiedene Rauschmittel, deren Wirkung auf Jugendliche und warum der Drogenkonsum bei Jugendlichen so im Trend liegt. Ein zweiteiliger Onlineworkshop findet am Donnerstag und Dienstag, 4. und 9. März, zum Thema „Kinderschutz, Kindeswohl, sexualisierte Gewalt“ statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Für Jugendleiter findet ein Führungskräfte-Kongress des Kreisjugendrings am Donnerstag, 18. März, ab 18.30 Uhr statt.

Direkte Unterstützung für die Jugendarbeit vor Ort bietet der Kreisjugendring seit Januar mit neuen Verleih-Möglichkeiten. So können sich Jugendgruppen für Onlinegruppenstunden oder auch Mitgliederversammlungen den Zoom-Account des KJR ausleihen. Der Verleih der Gegenstände erfolgt kontaktlos ähnlich wie „click and collect“. Die Reservierung ist telefonisch oder per E-Mail in der KJR-Geschäftsstelle möglich.

Neben Angeboten für Jugendleiter war es dem KJR-Team auch wichtig, den Jugendlichen etwas zu bieten. So wird die Poetry-Slammerin Meike Harms aus Gilching einen Schreibworkshop für Jugendliche anbieten. Für Jugendgruppen hat der Kreisjugendring einen Werbespot-Wettbewerb ausgerufen, bei dem jede Gruppe in einem kurzen Spot zeigen soll, warum man gerade bei ihr Mitglied werden soll. Wer keine Idee hat, kann sich bei Mitarbeiterin Julia Baumüller (julia.baumueller@kjr-landsberg.de oder per Telefon unter 08191/3055777) melden.

Aktuell ist auch für die Osterferien noch eine Kinderfreizeit im Jugendübernachtungshaus in Utting geplant. Die Freizeit unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ soll vom 6. bis 9. April ohne Übernachtungen stattfinden. (lt)

und Infos unter Telefon 08191/59262 oder per E-Mail an mail@kjr-landsberg.de

