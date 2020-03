vor 19 Min.

Für die Schüler am Gymnasium in Dießen gibt es keine Wahl

Die U18-Wahl am Ammersee-Gymnasium wurde abgesagt.

Plus Am Ammersee-Gymnasium in Dießen sollte eigentlich eine U18-Wahl stattfinden. Doch die Marktgemeinde hat Bedenken.

Von Gerald Modlinger

Wahlen wie am nächsten Sonntag sind nicht nur für alle Wahlberechtigten ein Thema, sondern auch viele Kinder und Jugendliche interessieren sich dafür. Dieses Interesse bedienen die sogenannten „U18“-Wahlen, bei denen vor der eigentlichen Wahl in Schulen und Jugendzentren über Kandidaten und Parteien abgestimmt werden kann. Auch am Dießener Ammersee-Gymnasium (ASG) war das geplant, doch daraus wurde nichts.

Während in einigen anderen Schulen im Landkreis nur eine U18-Landratswahl angeboten wurde, wollte das ASG alle vier Wahlen, die am Sonntag stattfinden, abhalten, berichtet der Geschäftsführer des Kreisjugendrings (KJR), Stefan Ehle. Bei sieben Kandidaten liege gerade bei der Bürgermeisterwahl ein besonderer Reiz, sagt Ehle. Wegen der notwendigen Stimmzettel wandte man sich an die Marktgemeinde Dießen. Doch statt der Stimmzettel gab es dort Bedenken. Zu wenig Bezug zu Dießen? Er habe es persönlich „schon etwas schwierig“ gefunden, sagt der Dießener Wahlleiter Karl Heinz Springer, dass auch eine U18-Bürgermeister- und Gemeinderatswahl stattfinden sollte. Denn das ASG werde auch von vielen Schülern aus anderen Gemeinden besucht, die eigentlich keinen Bezug zu Dießen hätten. Einen anderen Aspekt erwähnt darüber hinaus Bürgermeister Herbert Kirsch: Er finde eine solche U 18-Wahl zwar gut, aber dann solle man es auch wie bei einer normalen Wahl halten und das Ergebnis erst nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend verkünden. Und Kirsch betont ausdrücklich: Vonseiten der Gemeinde sei nichts „verboten“ worden. Die Jungen wählen oft die Grünen Tatsächlich werden die U18-Wahlen etwa zwei Wochen vor der eigentlichen Wahl abgehalten und dann auch gleich ausgezählt. Und bei den Jugendlichen sehen die Wahlergebnisse etwas anders aus als bei den eigentlichen Wählern: In der Regel schneiden dabei die Kandidaten der Grünen überdurchschnittlich gut ab. Auch bei den U18-Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen im Landkreis war es so. Können solche Veröffentlichungen vor einer eigentlichen Wahl diese beeinflussen? Diese Sorge hat Moritz Hartmann, der Oberbürgermeisterkandidat der Grünen in Landsberg, überhaupt nicht. „Das ist null repräsentativ und daraus kann man keine Schlüsse ziehen.“ Und damit sich Jugendliche mit dem Thema Wahl auch eingehend beschäftigen, müssten sie auch das Wahlergebnis gleich nach der Wahl erfahren. Das sei ja das eigentlich Spannende daran. Für ASG-Schulleiter Alfred Lippl war das Thema nach dem Gespräch mit Gemeindewahlleiter Karl Heinz Springer schnell abgehakt: Die U18-Wahl wurde abgesagt. Ihm sei zwar sehr wichtig, dass Schüler politisch gebildet und für das alltägliche Leben vorbereitet werden. Andererseits sagt Lippl aber auch: „Ich muss da nicht zum Spielball der Politik werden.“ Mehr zur Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Dießen lesen Sie hier: Wahl in Dießen: Sieben Kandidaten wollen ins Rathaus

