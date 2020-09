Für ein Volksfest to go ist es zu spät

Das Volksfest in Kaufering findet in abgespeckter Version statt. Für LT-Redakteurin Margit Messelhäuser ist der enttäuschende Start nicht überraschend.

Volksfest to go – vor einigen Monaten war es noch ein Rettungsanker für Schausteller und Festwirte. Doch für dieses Konzept ist der Zeitpunkt wichtig, und den scheint man in Kaufering verpasst zu haben. Die ersten „Volksfeste to go“ waren eine der wenigen Möglichkeiten, nach monatelangem Lockdown wieder etwas Spaß zu haben. Und diese hatten auch zu Beginn und während des Sommers stattgefunden, da spielte das Wetter meist mit.

Inzwischen hat der Herbst aber auch offiziell begonnen – und das Wetter scheint sich daran zu halten. Warum also im Biergarten – denn viel mehr ist das Volksfest in diesem Jahr nicht – frieren, während man auch wieder in Gaststätten essen gehen kann? Auch Ausflüge und Urlaube sind wieder möglich, da kann ein Volksfest in diesem Format einfach nicht mithalten.

Eine bittere Erkenntnis für Festwirte und Schausteller

Eine sicherlich bittere Erkenntnis für Festwirte und Schausteller. Es ist ihnen zu wünschen, dass zumindest das Wetter besser wird und so vielleicht doch noch Besucher kommen. Eines ist aber jetzt schon sicher: Für sie bleibt es ein „gebrauchtes Jahr“ wie für so viele andere Branchen auch.

