Für jeden gibt es den richtigen Beruf

Christina Olzowy (links) und Markus Wasserle (rechts) organisieren die Ausbildungsmesse, die im September wieder in Kaufering stattfindet. Mit auf dem Bild sind die Vertreter der Firma Delo, Matthias Stollberg und Verena Hauser.

Ausbildungsmesse: Die Vorbereitungen für September laufen. Aussteller können sich bewerben.

Von Thomas Metschl

Auch wenn es erst im Herbst losgeht, haben die Planungen für die neunte Ausbildungsmesse im Landkreis bereits begonnen. Unter dem Motto „Karriere mit Lehre“ werden am 27. und 28. September wieder fast 120 Aussteller und rund 2500 Schüler in der Lech-auhalle in Kaufering erwartet.

Alle Möglichkeiten aufzeigen

Die Zahl der beruflichen Möglichkeiten nimmt ständig zu. Die Berufseinsteiger würden aber meistens nur die wenigen herausragenden „Leuchtturmunternehmen“ wahrnehmen. „Mit unserer Ausbildungsmesse wollen wir frühzeitig Orientierung bieten und alle Möglichkeiten aufzeigen“, erklärt Markus Wasserle, der die Messe von Anfang an mitorganisiert.

Gerade an den Gymnasien sei aber immer viel Überzeugungsarbeit nötig, damit sich die Klassen überhaupt Zeit für die Berufsfindung nehmen. „Dabei geht es auf der Messe nicht nur um Ausbildung, sondern man kann bei der Praktikumsbörse auch einen Platz für ein Praktikum bekommen“, sagt Christina Olzowy, die ebenfalls Teil des Organisationsteams ist.

Der Andrang ist sehr groß

Bei den Ausstellern sei der Andrang sehr groß. Viele Firmen sind jedes Jahr dabei. Unter den Einzelhändlern werde sogar ein Wettbewerb veranstaltet, um herauszufinden, wer am besten auf die Messe passt. „Da schauen wir nach einigen Jahren Erfahrung sehr genau hin“, so Wasserle.

Auch die Firma Delo ist seit der ersten Messe dabei und löst in diesem Jahr die VR-Bank Landsberg-Ammersee als einen der Hauptsponsoren ab. Laut dem Leiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Matthias Stollberg möchte das Unternehmen so Azubis frühzeitig an sich binden und auch die Eltern erreichen. „Momentan rechnen wir damit, dass wir im neuen Geschäftsjahr ab April 150 neue Stellen zu besetzen haben.“ Keine leichte Aufgabe im Hinblick auf den Fachkräftemangel.

Mit Jugendlichen ins Gespräch kommen

Für Personalreferentin Verena Hauser ist vor allem wichtig, mit den Jugendlichen aus der Region direkt ins Gespräch zu kommen. „Wir nehmen auch immer unsere Azubis zur Messe mit, damit alle Fragen gut beantwortet werden können“, so Hauser. Für Stollberg ist ebenso wichtig, dass neue und noch unbekannte Berufe wie der Werkstoffprüfer mit Fachrichtung Kunststoff vorgestellt werden.

Damit der Messebesuch nicht zur reinen Jagd auf Kugelschreiber und Werbegeschenke wird, haben die Organisatoren Checklisten entwickelt. „Daran können sich die Jugendlichen orientieren, damit sie im Gespräch am Stand auch die richtigen Fragen stellen“, erklärt Wasserle. Zudem hat jeder eine Stempelkarte dabei. Für jedes gute Gespräch bekommen sie dann einen Stempel. Abgerundet wird die Messe durch ein Rahmenprogramm und Fachvorträge rund um Ausbildung und Berufseinstieg.

Aussteller können sich ab sofort für eine Standfläche im September in der Lechauhalle in Kaufering bewerben. Dann sollen die Jugendlichen dort wieder Berufe finden können, die zu ihren Stärken und Talenten passen.

