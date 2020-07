vor 17 Min.

Für mehr bezahlbaren Wohnraum

Die Richtlinie zur sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) gilt bereits beim Bauprojekt „Urbanes Leben am Papierbach“.

Seit fünf Jahren hat die Stadt eine Richtlinie für neue Bauprojekte. Die wurde jetzt angepasst

Vor fünf Jahren hat die Stadt Landsberg als eine der ersten Kreisstädte in Bayern eine Richtlinie zur sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) beschlossen. Ziel dieser Richtlinie ist es, in der Stadt kontinuierlich bezahlbare Miet- und Eigentumswohnungen für untere und mittlere Einkommensgruppen zu schaffen. Nach fünf Jahren Erfahrung mit der Richtlinie hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einige Anpassungen beschlossen.

Die SoBoN kommt laut Pressemeldung der Stadt bei Projekten zum Einsatz, bei denen zusätzliches Wohnbaurecht durch die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans geschaffen wird und die flächenmäßig über einer definierten Bagatellgrenze von 500 Quadratmetern liegen. Bereits bei der Planung sei so ein gewisser Prozentsatz des neu zu schaffenden Wohnungsraums als geförderter Wohnungsbau vorzusehen. Ein weiterer Aspekt sei die Beteiligung an den Kosten für die Schaffung von technischer und sozialer Infrastruktur, die sich durch das neue Baugebiet ergibt. Denn je nach Umfang des neu entstehenden Gebietes müsse die Stadt öffentliche Straßen-, Grün- und Kinderspielplatzflächen bauen und auch soziale Infrastruktur, zum Beispiel zusätzliche Kita- und Grundschulplätze, zur Verfügung stellen.

In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass die Richtlinie bei kleineren Bauvorhaben viel juristischen Aufwand bedeutet und innerhalb der Verwaltung intensive Abstimmungen erfordert. „Ziel ist es daher, die Richtlinie einfacher und transparenter zu machen“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der Sitzung.

Die CSU-Fraktion störte sich vor allem an der Bagatellgrenze von 500 Quadratmetern. Die sei zu niedrig, sagte Fraktionssprecher Harry Reitmeir. Damit würden Bauvorhaben von kleineren regionalen Bauträgern oder privaten Bauwerbern verhindert. Er plädierte daher, die Bagatellgrenze auf 910 Quadratmeter zu erhöhen, was aber keine Mehrheit im Stadtrat fand.

Kritik an der Bindungsdauer gab es von Christian Hettmer ( CSU) und Ludwig Hartmann (Grüne). Diese wird laut Beschluss von 40 auf 25 Jahre herabgesetzt. Hettmer und Hartmann sprachen sich für eine längere Bindung aus. „Da verlieren wir zu viele Wohnungen“, sagte Ludwig Hartmann. Das Problem, dass Mietwohnungen fehlen, werde dadurch nicht dauerhaft gelöst. „Wir müssen dann wieder neue Sozialwohnungen bauen.“

Weiterhin beschloss der Stadtrat, bei den 30 Prozent geförderten Wohnungsbaus die Flexibilität zu erhöhen. Der Wohnungsmix zwischen Miet- und Eigentumswohnungen könne unterschiedlich ausgeführt werden. Der Preis für den Quadratmeter geförderte Wohnfläche wird auf 3300 Euro angepasst.

Für den Ansatz der Wertminderung, die durch den Anteil des geförderten Wohnungsbaus ausgelöst wird, wird ein neues Berechnungsmodell eingeführt. Über das Berechnungsmodell lässt sich laut Stadtverwaltung der prozentuale Bodenwertnachteil durch den geförderten Wohnungsbau linear vom prozentualen Realverlust ableiten.

Die Möglichkeit eines Zwischenerwerbs durch die Stadt zur Sicherung der Umsetzung des geförderten Wohnungsbaus wird neu eingeführt. Mit dieser Variante könnten Planungsbegünstigte den Flächenanteil, auf dem der geförderte Wohnungsbau umzusetzen ist, an die Stadt abtreten. Die Stadt werde sicherstellen, dass der geförderte Wohnungsbau selbst oder durch einen Dritten umgesetzt wird. (wu)

