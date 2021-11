Für viele Fußballteams ist es der letzte Spieltag vor der Winterpause

Plus Im Fußball-Kreis Zugspitze wird die Winterpause eingeläutet. Über eines können sich alle Mannschaften freuen, egal auf welchem Tabellenplatz sie überwintern. Im Kreis Augsburg geht es noch weiter.

Über eines dürfen sich nahezu alle Fußball-Mannschaften der unteren Klassen freuen. Sie sind weitgehend ohne krasse Corona-Einschränkungen in der Herbstserie davongekommen. Angesichts der steigenden Inzidenzzahlen darf man froh sein, dass es nach diesem Spieltag im Zugspitzbereich in die regulär geplante Winterpause geht. Die Augsburger Gruppen schließen traditionell erst eine Woche später ab.