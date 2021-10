Fußball

18:41 Uhr

Fußballer im Kreis Landsberg sorgen für einige Überraschungen

Plus In der laufenden Fußballsaison straucheln einige Favoriten. Die sogenannten Kellerkinder überzeugen dagegen mit unerwarteten Stärken. Das sorgt für Vorfreude auf den anstehenden Spieltag.

Von Karlheinz Fünfer

Kreisligaabsteiger Weil leistet sich in der Kreisklasse 4 gegen das Kellerkind Hohenfurch schon wieder einen Ausrutscher, Reichling geht in der A8 beim bislang punktlosen Schlusslicht Altenstadt mit 1:5 baden und Spitzenreiter Hofstetten erreicht in der A7 erst in der 97. Minute gegen den Viertletzten Herrsching ein mageres Remis – aber das waren nicht die einzigen Überraschungen des vergangenen Spieltags.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

