Fußball: Gibt der Trainer des Bayernligisten TSV Landsberg auf?

Plus Der TSV Landsberg verliert in Kirchanschöring mit 0:2 und Coach Hermann Rietzler geht auf Tauchstation. In der Abteilungsleitung zeigt man sich irritiert über das Verhalten.

Von Margit Messelhäuser

Landsberg Gibt es beim TSV Landsberg einen Trainerwechsel? Nach der 0:2-Niederlage in Kirchanschöring am Samstag hatte Hermann Rietzler in der Whatsapp-Gruppe gebeten, am Sonntag nicht angerufen zu werden. Dies teilt TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl gegenüber dem LT mit. „Am Montag wäre er gerne zu einem Gespräch bereit“, so Freutsmiedl, der jetzt auch erst abwarten muss. „Es könnte schon sein, dass es mit Hermann Rietzler nicht mehr weitergeht. Aber das kommt dann von ihm und nicht vom Verein“, sagte Freutsmiedl. Die Nachricht sei komisch, so Freutsmiedl, betont aber: „Ich will ihm nichts unterstellen.“

Möglicher Rücktritt hat weitreichende Folgen

Sollte es tatsächlich so kommen, habe man drei, vier Kandidaten für den Trainerposten, die verfügbar wären. „Aber man muss schauen, wie das finanziell darstellbar ist“, so der TSV-Pressesprecher. Sicher sei jedenfalls, dass der bisherige Co-Trainer Florian Mayer nicht auf den Chefsessel rücken wird.

Abgesehen von der Trainerstelle selbst stellt ein möglicher Rücktritt Rietzlers den Verein noch vor andere Probleme: „Man muss auch schauen, was mit der Neuverpflichtung ist, die wir am Montag fix machen wollten“, sagt Freutsmiedl, schließlich rechne der Spieler mit Rietzler als Trainer. „Mit dem Spieler muss ich auf jeden Fall noch mal sprechen“, erklärt Freutsmiedl. Keine Auswirkungen habe ein möglicher Trainerwechsel auf die Neuverpflichtung von Laurin Malici. Der 19-jährige Abwehrspieler wechselt vom FC Memmingen an den Lech.

Die erste Halbzeit war noch in Ordnung

Verstärkung in der Abwehr hat der TSV Landsberg auch dringend nötig. „Mit der Innenverteidigung von Samstag kassieren wir im Pokal gegen Türkspor München zwölf Tore und gegen Wasserburg acht Tore“, sagt Patrick Freutsmiedl, der in Kirchanschöring dabei war.

Zwar war die erste Halbzeit noch in Ordnung, trotzdem hatten die Landsberger auch da schon Glück: Nach neun Minuten musste Keeper Patrick Rösch Kopf und Kragen riskieren, um einen Fehler seiner Vorderleute auszubügeln und es gab Elfmeter – den Rösch hielt. Anschließend war es ein Spiel auf Augenhöhe, so Freutsmiedl. Bis zur Pause – danach war Kirchanschöring klar überlegen. „Wenn wir 0:4 verloren hätten, hätten wir auch nichts sagen können.“

Im Angriff ist dringend Verstärkung nötig

Bemerkbar machte sich das Fehlen von Rainer Storhas und Lukas Göttle in der Abwehr sowie Felix Mailänder im Angriff. „Siegwart ist noch nicht fit und Detmar fällt diese Saison aus“, fasst Freutsmiedl zusammen. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit keine echte Torchance mehr, das ist beängstigend.“ Umso wichtiger wäre eben die geplante Verpflichtung des Stürmers, die nun aber keineswegs nicht mehr so sicher ist. Wie es weiter geht, wird sich erst am Montag entscheiden.

Das Pokalspiel am Dienstag gegen den Regionalligisten Türkgücü München wurde von 18 auf 19 Uhr nach hinten verlegt. Die Partie findet im 3C-Sportpark statt.

TSV Landsberg: Rösch, Holdenrieder (70. Tugbay), Wolf, Vedder (78. Mulas), Meichelböck, Mayer, Bonfert, Reitz, Fülla (70. Hennebach), Göbel, Siegwart

