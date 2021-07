Rassismus beim Fußball? Was einem Dießener Spieler vorgeworfen wird

Plus Der SV Polling wirft einem Dießener Spieler nach dem Pokalspiel eine rassistische Beleidigung vor. Um welchen angeblichen Spruch es geht.

Was ist beim Pokalspiel zwischen dem MTV Dießen und dem SV Polling wirklich vorgefallen? Angeblich soll ein MTV-Spieler einen Pollinger rassistisch beleidigt haben – das jedenfalls haben die Fußballer des SV Polling auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Das Landsberger Tagblatt hat mit dem Dießener Spielertrainer Philipp Ropers und dem Pollinger Abteilungsleiter gesprochen und bei den Pollingern nachgefragt, welche Beleidigung gefallen sein soll.