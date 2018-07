vor 35 Min.

Fußball-WM: Die Kroaten in Landsberg feiern trotzdem

In den Landsberger Lokalen drückten gestern viele den Außenseitern die Daumen. Die Enttäuschung über die Niederlage gegen Frankreich dauerte nicht lange an.

Von Margit Messelhäuser und Regina Miller

Zuversichtlich war Senna Burnic, Inhaber vom „Il Lago Di Garda“ in Landsberg: „Kroatien gewinnt 2:1.“ Auch beim „Opatija-Grill“ hatten sich gestern die Fans des Außenseiters versammelt und feuerten ihr Team an. Umsonst, denn im WM-Finale setzten sich die favorisierten Franzosen durch. 4:2 stand es am Ende für die Equipe Tricolore. „Na gut, aber wir haben den zweiten Platz, das hat vor der WM niemand geglaubt, und gefeiert wird trotzdem“, dauerte die Enttäuschung bei Buric nicht lange an.

Rechtzeitig kam die Sonne wieder raus

Der Regenschauer kurz vor Anpfiff hatte das Public Viewing in den Lokalen etwas erschwert, doch pünktlich kam wieder die Sonne raus und die Tische und Bänke waren schnell trocken gewischt. Im „Lago di Garda“ waren wenige Trikots der Kroaten zu sehen, aber die Stimmung verriet, für wen die Mehrzahl der Gäste war. Udo Rehmann kam im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. „Noch sind wir ja Weltmeister“, sagte er mit einem Schmunzeln und fügt an, dass er es nach Schlusspfiff ausziehen werde.

Dass diesmal so wenig WM-Euphorie aufgekommen sei, liegt seiner Meinung daran, dass Deutschland so früh rausgeflogen war. „Eigentlich sind wir doch eine Turniermannschaft, und richtig Stimmung kommt meist erst in der K.-o.-Runde auf.“

Die Sympathie gilt dem Außenseiter

Auch wenn er in einer internen Wette 3:1 für Frankreich getippt hatte, „wäre es doch schön, wenn ein Außenseiter gewinnen würde. Ich würde mich für Kroatien freuen.“ Ähnlich war es auch Andreas Schillinger, Fußball-Abteilungsleiter von Jahn Landsberg, ergangen: „Objektiv ist Frankreich die stärkere Mannschaft, aber da Dragan Kolenda vom Opatija-Grill einer unserer Sponsoren ist, bin ich natürlich für Kroatien.“ Weil es einfach mal gut wäre, wenn es einen „neuen Weltmeister“ gäbe, also eine Nation, die diesen Titel noch nie geholt hat, drückten auch Daniela und Dieter Drössler den Kroaten die Daumen – vergeblich, wie auch die Kroatien-Fans im Opatija-Grill.

Ärger über den Schiedsrichter

„Nein, das haben sie nicht verdient!“, rief es dort aus allen Ecken, als das 4:1 fiel. Als kurz darauf das 4:2 folgte, verwandelte sich der Frust in kurzzeitigen Jubel. Doch am Ende sollte Frankreich gewinnen. Im Opatija hatten sich viele Kroatien-Fans – einige davon auch im Trikot und mit Maskottchen – vor zwei großen Flachbildfernsehern versammelt und verfolgten gebannt das Spiel.

Hier war die WM-Euphorie zu spüren, auch bei den Deutschen: „Seit Deutschland raus ist, bin ich für die Kroaten – weil es ein sympathisches Volk ist“, sagte Stefan Baumann aus Landsberg. Wie ihm erging es vielen, die sich im Biergarten im Landsberger Osten versammelt hatten. „Die Kroaten haben den größten Respekt verdient“, befand Petra Linke: „So ein kleines Land und die Mannschaft hat es so weit gebracht. Vize-Weltmeister ist doch auch etwas!“

Auch Manfred Goy aus Landsberg hatte es den Kroaten gewünscht, Weltmeister zu werden: „Sie hätten es verdient.“ Die Enttäuschung war zu spüren – einige kritisierten auch die Schiedsrichter-Entscheidungen. „Das mit dem Handspiel war nicht richtig“, sagte zum Beispiel Iris Bihlmaier kopfschüttelnd. Und Dragan Kolenda, Inhaber des Opatija-Grill? Er feierte trotzdem. „Ein bisschen traurig bin ich, aber wir haben uns gut geschlagen.“

