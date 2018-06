Fußball-WM: Ohne Mitfiebern geht es nicht

Auch LT-Redakteurin Stephanie Millonig hat am Samstag Fußball geschaut. Wie sie die Partie erlebt hat.

Ich geb’s zu, Fußball schauen zählt nicht zu meinen allerersten Leidenschaften. Bei Europa- und Weltmeisterschaften werden aber zumindest die deutschen Spiele mit Interesse verfolgt. Rein emotional bewegt das Schicksal von Müller und Co aber wenig. Bis jetzt... Mehr als Gesellschafts-, denn als Sportreporterin beim Public Viewing im Uttinger Strandbad eingelaufen, bleibt die persönliche Stimmung bis in die zweite Halbzeit hinein entspannt. Sieg oder Niederlage, was soll’s.

Automatisches Daumendrücken

Doch dann Gelb-Rot für Boateng und was danach kommt: Diese fantastischen Kämpfer, die – obwohl in der Unterzahl – immer wieder angreifen. Und es immer wieder probieren, obwohl die Zeit voranschreitet und der Torschuss ein ums andere Mal am Pfosten oder am gegnerischen Torwart scheitert. Die eigene Hand krümmt sich automatisch zum Daumendrücken. Spielausgang egal? Mitnichten, da ist niemand mehr entspannt, sondern fiebert mit, bangt darum, dass der Mannschaft nicht die Power ausgeht. Und dann die Entladung aller Spannung, das rettende Tor. Jessas, dass Fußball so an die Nerven gehen kann ...

