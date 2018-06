vor 52 Min.

Fußball-WM: So läuft Autokorso sicher ab

Wie schon bei vergangenen Turnieren wird während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland auch in Landsberg nach Siegen gefeiert.

Wenn Deutschland morgen sein erstes WM-Vorrundenspiel gewinnt, werden in der Landsberger Innenstadt wieder viele Fans feiern. Hier kommen Sicherheitstipps von der Polizei.

Wie zuletzt bei der Fußballeuropameisterschaft in Frankreich oder bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien gelten die üblichen Ruhezeiten zwischen dem 14. Juni und 15. Juli nicht, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Für die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft sei eine Ausnahme von der Lärmschutzverordnung erlassen worden. Die Kommunen können somit für Public-Viewing-Veranstaltungen, die länger als 22 Uhr dauern, die üblichen Lärmschutzzeiten aufheben.

Rote Ampeln missachten und Alkohol am Steuer - ein Tabu

„Das stellt allerdings keinen Freifahrtschein für übermäßige Lärmbelästigungen dar“, so die Polizei. Diese würden nach wie vor konsequent geahndet. Gerade beim beliebten Autokorso jubelnder Fußballfans durch die Städte und Gemeinden gibt es Wichtiges zu beachten, denn er hat nicht automatisch Vorfahrt. Bei aller Freude und Feierlaune gelten weiterhin die Regeln des Straßenverkehrs und gegenseitige Rücksichtnahme auf unbeteiligte Verkehrsteilnehmer muss oberstes Gebot sein, heißt es von der Polizei. Hier die Hinweise im Konkreten:

Das Missachten roter Ampeln oder Alkohol am Steuer sind auch hier absolut tabu. Die Polizei wird insbesondere bei Gefährdungen, groben Verkehrsverstößen oder Straftaten konsequent einschreiten.

Wer sich aus dem Fenster oder Schiebedach lehnt, um besser die großen Fahnen schwingen zu können, oder sich gar auf die Motorhaube setzt, gefährdet nicht nur sich und seine Gesundheit, sondern im Falle eines Unfalls auch seine Versicherungsansprüche. Im Übrigen ist für die ordnungsgemäße Besetzung des Fahrzeugs stets der Fahrzeugführer verantwortlich.

Die Durchführung eines Autokorsos stellt eine übermäßige Straßenbenutzung dar und bedarf grundsätzlich der Erlaubnis der Straßenverkehrsbehörde. Bei einer spontanen Durchführung trifft die Polizei die notwendigen Maßnahmen und legt die erforderlichen Auflagen fest.

Relevante Aspekte für das Einschreiten der Polizei sind der Zeitpunkt und die Dimension des Autokorsos, das Verhalten der Teilnehmer und Zuschauer sowie die resultierenden Gefahren. Ist die Gesundheit von Personen in Gefahr, wird die Polizei einschreiten.

Die Polizei ruft zu Toleranz auf

„Wenn die Spielregeln diesbezüglich eingehalten werden, hat auch die Polizei gegen friedlich feiernde Fans auf der Straße nichts einzuwenden“, heißt es in der Pressemitteilung. Hierzu Leitender Polizeidirektor Richard Gröger, Leiter des Sachgebietes „E2 - Ordnungs- und Schutzaufgaben/Verkehr“ im Polizeipräsidium Oberbayern Süd: „Wir freuen uns auf eine spannende, faire und vor allem friedliche Fußballweltmeisterschaft in Russland. Wir feiern gerne mit, geben aber auch zu bedenken, dass es nicht nur Fußballfans gibt. In den nächsten vier Wochen sind Toleranz und Rücksichtnahme die Grundvoraussetzungen für ein gutes Miteinander. Wenn durch zu ausschweifendes Feiern Gefahrensituationen oder Sicherheitsstörungen entstehen, ziehen wir die Rote Karte und werden konsequent einschreiten.“ (lt)

