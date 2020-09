Fußballstart im Landkreis Landsberg: Wie lange wird es gut gehen?

Plus Im Landkreis Landsberg geht es auf den Fußballplätzen wieder um Punkte - mit Zuschauern. Der Re-Start ist nicht überall geglückt, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Riesengroß war die Freude bei den Fußballern und den Fans, dass nun, nach der langen Corona-Zwangspause, endlich die Ligaspiele mit Zuschauern fortgesetzt werden können. Allerdings unter strengen Hygieneauflagen, die die Vereine zu erfüllen haben. Nicht alle Zuschauer haben sich daran gehalten.

Vonseiten der Vereinsfunktionäre wurde viel organisiert, um all die Auflagen umzusetzen, aber jetzt müssen auch die Zuschauer mitspielen – und das ist im Landkreis Landsberg nicht überall gelungen. Beispiel Kaufering: Etwas über 150 Zuschauer waren zum Bezirksligaspiel gekommen. Doch auch nach Durchsagen des Stadionsprechers gab es entlang des Platzes weiterhin Grüppchen, die sicher nicht aus einem Haushalt stammten, und die erst mit Mühe aufgelöst werden konnten. Natürlich freut man sich, die „alten Bekannten“ neben dem Platz wiederzutreffen – austauschen kann man sich aber auch mit genügend Abstand.

Die Vereine müssen weiter nachbessern

Doch das scheinen zumindest in Kaufering einige vergessen zu haben. Für die Vereine bedeutet das noch mehr Arbeit, denn sie müssen jetzt weiter nachbessern, noch mehr Personen einsetzen, um die Regeln durchzusetzen. Aber wie sagte Kauferings Abteilungsleiter Bernhard Haller so richtig: „Allein an die Vernunft der Leute zu glauben, reicht nicht.“ Schade, denn mit diesem Verhalten riskieren sie einen erneuten Abbruch.

Schließlich steht der Neustart jetzt schon auf sehr wackligen Beinen: Beim Bayernligisten TSV Landsberg und den Fußballfrauen des MTV Dießen (Landesliga) mussten die Spiele abgesagt werden, da es Corona-Verdachtsfälle bei den jeweiligen Gastvereinen gegeben hat. Gut möglich, dass noch einige weitere derartige Fälle dazukommen. Dann werden große Probleme mit der weiteren Terminplanung kaum zu vermeiden sein. Gibt es dann noch Probleme mit den Zuschauern, dürfte die Saison schnell wieder beendet sein, und das will doch keiner.

