vor 17 Min.

Fußgängerin und Mopedfahrerin bei einem Unfall verletzt

Zwei Frauen sind bei einem Unfall in Landsberg verletzt worden.

Eine 62-Jährige Mopedfahrerin hat in Landsberg eine Fußgängerin beim Abbiegen übersehen. Das hat für beide schmerzhafte Folgen.

Am späten Freitagnachmittag befuhr eine 62-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg die Münchener Straße in Landsberg mit ihrem Moped. Beim Linksabbiegen, streifte sie laut Polizei eine auf dem Gehweg befindliche 79-Jährige. Die Fußgängerin stürzte und wurde mittelschwer verletzt. Die Kraftradfahrerin verletzte sich dabei leicht. Insgesamt entstand an dem Moped ein Schaden von rund 250 Euro. (lt)

