vor 37 Min.

Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 62 Jahre alte Fußgängerin wird in Landsberg an einem Fußgängerübergang übersehen. Mit schwerwiegenden Folgen.

Schwerer Unfall in der Katharinenstraße in Landsberg. Dort hat am Montagvormittag eine Autofahrerin eine Fußgängerin angefahren. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 44-jährige Autofahrerin gegen 10.45 Uhr von der Johann-Mutter-Straße kommend nach links in die Katharinenstraße ein.

Dabei übersah sie jedoch eine 62-Jährige, die die Katharinenstraße an der Fußgängerfurt querte und erfasste sie mit dem Außenspiegel des Pkw. Dadurch stürzte die Fußgängerin und wurde schwer verletzt. (lt)

