vor 34 Min.

Gabelstapler brennt auf Landsberger Sägewerksgelände

In einem Landsberger Sägewerk hat es am Dienstagabend gebrannt.

In einem Landsberger Sägewerk fängt ein Gabelstapler plötzlich zu brennen an. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Großbrand in Landsberg: Am Dienstagabend ist ein Großaufgebot der Feuerwehr gegen 20.45 Uhr in ein Landsberger Sägewerk alarmiert worden. Laut Polizei stand dort ein Gabelstapler in Flammen. Zwei Arbeiter hatten kurz zuvor noch mit der Maschine gearbeitet. Als sie wenig später zu dem Gerät zurückkehrten, brannte es. Zahlreichen Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren gelang es, den Stapler vollständig abzulöschen und ein Übergreifen des Feuers auf daneben gelagertes Holz zu verhindern. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 90.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der ermittelnden Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck kann eine Brandstiftung weitestgehend ausgeschlossen werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt ein technischer Defekt als Ursache für das Feuer in Frage. (lt)

Themen folgen