vor 55 Min.

Gar nicht so wenig Millionäre

So steht der Landkreis da

Millionär im Landkreis Landsberg zu sein, ist gar nicht so schwer, zumindest wenn man von Vermögensmillionären ausgeht: Ein Haus in guter Lage reicht schon, um ein Millionenvermögen zu besitzen. Anders sieht es bei den sogenannten „Einkommensmillionären“ aus, also Personen, die im Jahr beim Finanzamt mehr als 1000000 Euro zu versteuern haben. 39 solcher Einkommensmillionäre hat es im Landkreis Landsberg im Jahr 2015 – aus diesem Jahr stammen die neuesten Zahlen des Statistischen Landesamts – gegeben.

Auf 10000 Einwohner kommen demnach im Landkreis Landsberg 3,3 Einkommensmillionäre. Rechnet man das auf die Stadt Landsberg um, könnten dort rund zehn ziemlich reiche Menschen zu finden sein, in Dießen und Kaufering rechnerisch drei.

Die Millionärsquote im Landkreis liegt etwas unter dem im bayerischen Durchschnitt von 3,8 pro 10000. Diesen Mittelwert heben vor allem einzelne Ausreißer mit sehr hohen Millionärsanteilen etwa in den Landkreisen Starnberg (19,2) und München (11,2) oder auch die Stadt Memmingen (10,3).

Im Vergleich zu den übrigen Nachbarlandkreisen hat der Landkreis Landsberg aber einen verhältnismäßig hohen Millionärsanteil. Er liegt über dem im Landkreis Augsburg (3,2), in Aichach-Friedberg (2,9), Weilheim-Schongau (2,7), Ostallgäu (2,5) und Fürstenfeldbruck (2,3).

Insgesamt waren im Jahr 2015 im Landkreis Landsberg 60278 Personen einkommensteuerpflichtig. Sie verfügten über ein zu versteuerndes Einkommen von 2,8 Milliarden Euro (46426 Euro pro Einkommensteuerzahler) und lieferten beim Fiskus 552 Millionen Euro Einkommensteuer ab (pro Einkommensteuerzahler 9164 Euro). (ger)

