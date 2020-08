vor 17 Min.

Gartenserie: Ein Paradies auf weniger als acht Quadratmetern

Plus Die Landsbergerin Christine Müller hat auf ihrem Balkon nur 7,5 Quadratmeter zur Verfügung. Dort fühlen sich Kräuter, exotische und heimische Pflanzen wohl – und eine „Großfamilie“.

Von Frauke Vangierdegom

Es blüht im ganzen Landkreis Landsberg. Denn hier scheint es besonders viele begabte Hobbygärtner zu geben. Egal ob in den idyllischen Hinterhöfen, auf Terrassen oder Balkonen von Landsberg oder in den eleganten Gartenanlagen am Ammersee oder den so typischen bayerischen Bauerngärten. Es sind kleine Paradiese, die man so entdecken kann. Gestartet waren wir mit unserer neuen Serie „Pflanzenpracht im Landkreis“ in einem kleinen Garten in Landsberg. Heute sind wir wieder in Landsberg. Gerne können Sie sich bei uns bewerben, wenn Sie selbst oder Ihre Nachbarn einen schönen Garten haben. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Und es gibt auch was zu gewinnen: Drei der schönsten Gärten erhalten einen Preis, den Gärtnereien aus dem Landkreis spendieren. Die Gärtnereien Scherdi Hofstetten, Geier Weil und Dumbsky Hechenwang sind dabei.

Dass ein blühendes und grünes Gärtnerparadies nicht groß sein muss, das beweist der Balkon von Christine Müller aus Landsberg. Gerade mal 7,5 Quadratmeter hat die 66-jährige, ehemalige Kinderhausleiterin zur Verfügung, um ihrem geliebten Hobby nachgehen zu können. „Vollkommen ausreichend“, sagt die gebürtige Tirolerin, die seit 29 Jahren in Landsberg lebt. Sie habe sich um eine Vorstellung ihres Balkons in der Gartenserie des Landsberger Tagblatts beworben, um „anderen Balkonbesitzern zu zeigen, dass man sich auch auf dem kleinsten Raum eine grüne Oase schaffen kann“. Christine Müller, seit 2017 Rentnerin, ist das wahrlich gelungen. In den Balkonkästen steht die „Fetthenne“ kurz vor ihrer Blüte, dazwischen hat sie Schnittlauch, Petersilie oder Liebstöckel angepflanzt. In Töpfen und sogar Vasen gedeihen Pflanzen, die Müller entweder von einer ihrer Reisen mit nach Landsberg brachte oder die sie in Bau- und Gartenmärkten „gerettet“ hat.

Klein, aber fein – das trifft auf den Balkongarten von Christine Müller zu. Die Landsbergerin hat siebeineinhalb Quadratmeter – trotzdem blüht und grünt es. Bild: Thorsten Jordan

„Ich gehe sehr gerne in solche Märkte und schaue mich nach Pflanzen um, die entweder auf dem Kompost landen oder zu Sonderpreisen verkauft werden, weil ihre Zeit scheinbar abgelaufen ist“, erklärt sie. Die Pflanzen scheinen es ihr zu danken. In der einen Balkonecke gedeiht ein Wein prächtig und rankt schon an der Hauswand empor. Auf der anderen Seite blüht eine Inkalilie auf.

In einer ausgefallenen Korb-Handtasche, die die Hobbygärtnerin auf einem Flohmarkt geschenkt bekam, leuchten noch ein paar bläuliche Blüten. Sie gehören zu einem hängenden Blaukissen, das sich in seiner ungewöhnlichen Unterkunft sichtlich wohlfühlt. Die Liebe zu allem, was grünt und blüht, habe sie von ihrer Mutter geerbt, erzählt Christine Müller. „Sie hat ihren Garten heiß geliebt“, erinnert sie sich an ihre Kindheit in Ebbs ( Tirol). Als sie dann ihren Arbeitsplatz im katholischen Kindergarten in Inning fand, sei sie in der Gegend auf Wohnungssuche gewesen. „Einen Garten musste die neue Bleibe nicht unbedingt haben, aber auf jeden Fall einen Balkon.“

Nach den Geranien kamen schnell andere Pflanzen

Wie es sich für eine Tirolerin gehört, bepflanzte sie ihren Balkon anfangs ganz klassisch mit Geranien. „Etwas anderes kam für mich einfach nicht in Frage“, lacht sie. Jedes Frühjahr mussten die Balkonkästen aus dem Keller in den zweiten Stock des Mehrfamilienhauses im Südosten von Landsberg geschleppt werden – und im Herbst wieder hinunter. Eine Schulter-Operation habe dann zur Wende geführt „Ich konnte ja nichts Schweres mehr tragen.“ Also fing sie an, kleinere Töpfe auf dem Balkon zu arrangieren, mit allen möglichen Pflanzen und Kräutern. „Vor allem die Kräuter habe ich immer so ausgesucht, dass ich sie zum Kochen und zum Zubereiten von Tee verwenden kann“, sagt Müller. So tummeln sich auf dem Südbalkon Zitronenmelisse, Marokkanische Minze, Thymian, Basilikum, Rosmarin und vieles mehr.

Geranien gibt es keine mehr – sie wurden längst abgelöst von Malven, Pflaumenbäumchen, Buntblättern, Funkien und Fetthennen. Einen feinen Duft versprühen auf dem 7,5 Quadratmeter kleinen Balkon Pflanzen wie der Salomonsiegel.

Die meisten ihrer Pflanzen lässt Christine Müller auch im Winter auf dem Balkon. „Vor allem die Fetthenne sieht wunderschön aus, wenn ein bisschen Schnee drauf liegt.“ Empfindlichere Gewächse werden eingepackt und die Töpfe überwintern auf dicken Filzscheiben. Nur das Buntblatt darf in der kalten Jahreszeit ins Wohnzimmer umziehen. In ihrem Balkongarten fühlt sich Christine Müller zu jeder Jahreszeit wohl. „Im Sommer steht die Sonne so hoch, dass ich auch an heißen Tagen im Schatten sitzen und ein Buch lesen kann. Und im Winter wärmt mich die tieferstehende Sonne.“

Christine Müller beobachtet gerne Vögel und Bienen

Seit etwa zehn Jahren hat Christine Müller teilweise bis zu sieben Mitbewohner auf ihrem kleinen Balkon. Eng wird es dann aber trotzdem nicht. Denn das Zuhause der Untermieter befindet sich hoch oben im Giebelspitz. Ein Schwalbenpaar zieht dort Jahr für Jahr ein, um seine Jungen großzuziehen. „Das macht zwar sehr viel Dreck, aber ich habe mich daran gewöhnt.“ Vor der Balkontür wird dann ein altes Teppichstück ausgelegt, das entsorgt wird, wenn die Jungen ausgeflogen sind. „In der Zeit, wenn die kleinen Amseln flügge werden, sitze ich oft stundenlang draußen und beobachte sie.“ Genau wie die vielen Bienen, die in wenigen Tagen wieder vor ihrem Wohnzimmerfenster summen werden, wenn die Fetthennen ihre Blüten endlich öffnen.

Wenn Christine Müller mal nicht mit Amsel- oder Bienenbeobachten beschäftigt ist, gehört ihre Liebe der Fotografie (hauptsächlich von Pflanzen aller Art) oder der Aquarellmalerei. Oder sie besucht Flohmärkte und verreist.

