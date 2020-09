vor 16 Min.

Gartenserie: Hinter dem Haus öffnet sich die Wunderwelt

Roswitha Steinrötter inmitten einer Pracht von Hortensien. In ihrem Garten in Rott gibt es viel zu entdecken.

Plus Familie Steinrötter hat sich in Rott ein kleines Paradies geschaffen. Die Leidenschaft für das Gärtnern kommt nicht von ungefähr. Doch nicht nur die Familienmitglieder profitieren davon.

Von Romi Löbhard

Zur viel befahrenen Hauptstraße hin eine dicke Hecke, dahinter ein farbenprächtiges Paradies: Der Garten der Steinrötters in Rott erschließt sich dem Besucher beim ersten Rundgang noch lange nicht. Zu vielfältig sind die Eindrücke, zu groß das visuelle Angebot. Das Wohnhaus wirkt nach außen, zur Straße hin schlicht. Wer sich aber in den hinteren privaten Außenbereich begibt, der erlebt eine bunte Wunderwelt.

Hier blühen hohe, mittlere, kleine Stauden. Sie wuchern in Beeten, aus Töpfen und vielerlei Behältnissen. Rot, gelb, blau, orange – keine Farbe wird ausgelassen. Kletterpflanzen ranken sich meterweit nach oben, umgarnen Trennwände und gehen Gemeinschaften mit gestalterischen Elementen ein. Irgendwo plätschert Wasser, kleine Wege führen zu versteckt liegenden Sitzplätzen. Viel Arbeit? Nein, natürlich nicht: So ein Garten, so viele unterschiedliche Blüten machen einfach Freude. „Natürlich muss gewässert werden“, sagt Roswitha Steinrötter, Herrin über das märchenhafte Reich. Natürlich müsse auch Verblühtes immer wieder entfernt werden, damit neue Farbenpracht entstehen kann. Aber was ist das schon gegen den Stolz, Besucher durch einen solchen Garten führen zu können.

Roswitha Steinrötter lebt seit über 50 Jahren in Rott

Roswitha Steinrötter ist gebürtige Marktoberdorferin. Seit 51 Jahren lebt sie in Rott. In puncto Garten sei sie erblich ziemlich vorbelastet, meint sie schmunzelnd. „Meine Mutter und auch meine Großmutter waren begeisterte Gartlerinnen.“ Diese Liebe hat die 70-Jährige allerdings nicht allein geerbt. „Meine Schwester, sie lebt immer noch in Marktoberdorf, ist genauso. Wir tauschen immer wieder Pflanzen aus.“ Entdeckt eine der beiden eine besondere Staude mit extravaganten Blüten, dann wird sie weiterempfohlen oder auch mit einem Ableger einfach ausgetauscht.

Zum großen Garten von Roswitha Steinrötter gehört auch ein kleiner Teich. Bild: Thorsten Jordan

In Rott hat alles angefangen mit Balkonblumen und Gemüsegarten. Letzteren gibt es auch heute noch in nicht unerheblicher Größe. Er muss aber entdeckt werden. Hinter allerlei Blühstauden, einer Hecke, einem Häuschen können in geschütztem Rahmen Salat, Kräuter, Gemüse und vor allem prächtige Tomaten reifen. Doch zurück zum Start des Rundgangs: Was als erstes auffällt, sind Hortensien in vielen verschiedenen Farben, einige davon sind winterhart, einige müssen mit der kräftigen Hilfe von Ehemann Helmut über den Winter nach drinnen gebracht werden. Das Gleiche gilt für die Fuchsien, von denen ebenfalls nicht wenige in voller Blüte stehen und die nicht alle draußen überwintern können.

Eine Wand aus Holzscheiten teilt die Terrasse

Eine hübsche Idee ist eine lichte „Wand“ aus kurzen Holzscheiten, mit eingebautem Fensterchen und umrankt von wildem Wein. „Die hat mein Mann erst heuer gebaut“, erzählt Roswitha Steinrötter. Das Mäuerchen teilt die Terrasse in zwei Hälften – und damit zwei verschiedene Außensitzplätze. Eine weitere, sehr romantische Sitzecke befindet sich in einem nach vorn offenen kleinen Häuschen. Auch hier sind natürlich jede Menge Pflanzschalen und -töpfe. Vieles ist selbst gezogen. „Das alles zu kaufen wäre ja viel zu teuer.“

Und so lässt die Gärtnerin einjährige Pflanzen aussamen, pflegt mehrjährige und macht Ableger. Die Wege sind begrünt oder gekiest, Beeteinfassungen mit Granitwürfeln markiert. „Die dreh’ ich halt ab und zu um und säubere sie.“ Als Abdeckung für den Boden unter den Stauden nimmt Roswitha Steinrötter Hackschnitzel. „Die sind mir lieber als Rindenmulch.“

Auch wenn für die Rosen die Blütezeit schon zu Ende geht – man kann sich vorstellen, wie schön der Rundbogen aussieht, wenn die Königin der Blumen ihre ganze Pracht entfaltet. Bild: Thorsten Jordan

Zwischen den Stauden ist nicht nur Kunsthandwerkliches zu entdecken. Da werden auch allerlei ehemalige Gebrauchsgegenstände aus Ton oder Metall dank Steinrötters Gespür für Schönheit zu wunderbaren Schmuckgegenständen. Und weil das alles noch nicht genug Garten ist, engagiert sich Roswitha Steinrötter auch seit vielen Jahren im Gartenbauverein der Gemeinde Rott, pflegt beispielsweise eine Verkehrsinsel.

Über die abschließende Frage nach Rosen, die es in diesem Garten scheinbar nicht gibt, kann Roswitha Steinrötter nur schmunzeln. Natürlich gibt es sie, die unverwüstliche Rambler beispielsweise oder tiefrote Kletterrosen, die sich um ein romantisches Portal ranken. Aber die Königin der Blumen geht in dieser bunten Farbenpracht, in der selbst Stiefmütterchen sich in den Fahrwegen durch den feinen Kies mogeln und auffallen, fast ein wenig unter. Vor allem natürlich jetzt in dieser Jahreszeit, in der die Saison der Rosen schon fast vorüber ist.

