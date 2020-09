vor 18 Min.

Gartenserie: In diesem Garten in Leeder gibt es eine Menge zu entdecken

Plus Die Familie Weidlich in Leeder hat sich ein kleines Idyll geschaffen. Neben den Pflanzen gibt es viele weitere Hingucker. Dabei gilt die Devise „aus Alt mach Neu“.

Von Gisela Klöck

Upcycling und Shabby Chic dominieren den idyllisch angelegten Naturgarten der Familie Weidlich in Leeder. Die Vorliebe für die Verwendung von Dingen, die andere weggeben, wie Fenster und Möbelstücke, Blechwannen und Fensterläden, findet man dort überall. Ins Auge sticht zuerst das „Gartenzimmer“, das sich entlang eines kleinen Teiches erstreckt, der Boden ist aus alten Fensterläden von Hausherr Alexander Weidlich gebaut worden.

Der Teich ist das Zuhause von Goldfischen und Fröschen. Eine kleine, mit Seerosen bepflanzte Zinkwanne wurde zum plätschernden Brunnen, und die Rückwand des Gartenzimmers sind zwei Fenster mit Läden, die dort frei zu schweben scheinen. Das Ensemble ist eingewachsen mit rankenden Weinreben, das Schild „Lieblingsplatz“ hängt dort sicher nicht nur zur Zierde.

Im Bauerngarten leuchtet der Sonnenhut

Nach Norden schließt sich der kleine Bauerngarten an, dem der leuchtend gelbe Sonnenhut und die Fetthenne zurzeit herbstliche Pracht verleihen. Ein weiterer Sitzplatz wird betreten durch einen Bogen, den eine alte Holzleiter überspannt – witzige und kreative Details, wohin man blickt. Angelegt wurde der 400 Quadratmeter große Garten der Familie Weidlich vor sieben Jahren. Ihr kleines Haus liegt inmitten einer ruhigen Siedlungsstraße, vom Eingang her vermutet man kaum ein solches Kleinod.

Sitzt man hinterm Haus auf der Terrasse, die nach Süden mit kleinen im Shabby-Chic gestalteten Fenstern vor Zugluft geschützt ist, fällt der Blick über den weißen Staketenzaun auf die zahlreiche, immer noch üppig blühende Rosenpracht. „Ich habe 41 Rosen im Garten, keine davon ist doppelt“, sagt Karin Weidlich. „Sie blühen von Weiß über Gelb, Rosa bis Dunkellila. Rosen und Lavendel sind meine Lieblingsblumen, diese Leidenschaft habe ich von Opa und Mama geerbt.“

Ein eigenes "Gartenzimmer" lädt zum Verweilen ein. Bild: Thorsten Jordan

Ihre Blumenliebe hat sich auch auf Tochter Johanna übertragen. „Ich bringe der Mama jeden Tag Blumen und ich sammle die Samen, dass wir neue Blumen aussähen“, meint eifrig die kleine Gärtnerin. „Mir ist es wichtig, den Kindern den achtsamen Umgang mit der Natur nahezubringen“, erzählt die Gartenbesitzerin. „Ohne die Hilfe meines Mannes, der mir sehr viele Aufgaben im Haus abnimmt, damit ich in den Sommermonaten im Garten werkeln kann, ginge es nicht, ich bin ihm sehr dankbar, denn wenn er in dieser Zeit nicht fast täglich kochen würde, wären wir längst verhungert“, sagt die Hausherrin lachend.

Im Garten ist außer Brombeeren nicht viel Essbares zu finden, der Garten ist Raum zum Spielen, Sitzen und, um sich an der Pracht zu erfreuen. „Wenn die Kinder im Bett sind, genieße ich oft noch zwei Stunden den Garten und die Ruhe. Hier kann ich abschalten vom Bürojob, drehe meine Abschlussrunde, rupfe Unkraut, schneide etwas ab, bis es dunkel wird. Mein Garten ist für mich nicht Arbeit, sondern Ausgleich,“ so Karin Weidlich.

Auch ein Teich darf im Garten nicht fehlen. Bild: Thorsten Jordan

Katze Rosi hat es sich im Gemüsebeet gemütlich gemacht, und vier Häschen tummeln sich im eingezäunten Bereich. Im vergangenen Jahr waren noch einige Hühner in dem Gehege, doch diese haben die Weidlichs abgegeben und das Gehege verkleinert. Dafür dürfen sich an der so entstandenen Blumenwiese im Sommer die Insekten erfreuen. Überhaupt blühen hier viele insektenfreundliche offene Blumen, Cosmea, Glockenblumen, Reseda, Phlox, Malven und Sommerflieder in verschiedenen Farben.

Im Haus gibt es weniger Pflanzen, dafür zeigt sich das andere Hobby: Alte Sachen abschleifen und herrichten. Im Winter, wenn der Garten ruht, heizt Familie Weidlich den Schwedenofen an, dann wird viel gelesen und man freut sich wieder auf das Blühen und Wachsen im Kleinod hinter dem Haus.

