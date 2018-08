vor 58 Min.

Gasalarm im Buchloer Freibad

Die Feuerwehren aus Buchloe, Hirschzell und Landsberg, Rettungsdienste, Notarzt und Polizei waren am Freibad, nachdem dort Chlorgasalarm ausgelöst wurde. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Bei einem Zwischenfall im Freibad in Buchloe werden drei Badegäste verletzt. Ausgetretenes Chlorgas hält die Einsatzkräfte auf Trab.

Von Markus Frobenius

Gespenstische Stille herrschte am Dienstagmittag rund um das Freibad in Buchloe. Zuvor war es jedoch sehr rege zugegangen. Denn am kurz vor 12 Uhr ging ein Chlorgasalarm los. Zwar setzten sofort automatische Vorrichtungen ein: „Die Sprinkleranlagen gingen los und hielten das Gas nieder“, berichtete Zweiter Kommandant Jürgen Schwelle von der Buchloer Feuerwehr. Dennoch wurden drei Menschen verletzt – allerdings nur leicht. Dank der Sicherheitsmaßnahmen und der Rettungskräfte sei die Sache glimpflich verlaufen, meinte Bürgermeister Josef Schweinberger.

Am Dienstagvormittag lud das Wetter zum Baden ein. Doch das Vergnügen war für zwölf Besucher im Freibad nur relativ kurz: Um 11.55 Uhr wurde Chlorgas festgestellt. Durch das Wasser der Sprinkleranlagen konnte sich das Gas nicht entfalten. Zudem wurde die sofortige und komplette Räumung des Freibads durch die Schwimmmeister veranlasst, lobte Schweinberger. Die Feuerwehr Buchloe sowie Kollegen aus Hirschzell und Landsberg rückten mit Spezialgerät an. Polizei und Feuerwehr sperrten das Umfeld des Freibades ab und warnten die Anwohner, „Fenster und Türen geschlossen zu halten“, sagte Markus Dösinger, stellvertretender Inspektionschef der Buchloer Polizei.

Ein defektes Ventil war wohl Auslöser für den Gasaustritt

Dann gingen die ersten Feuerwehrleute mit Chemieschutzanzügen zu den Gasflaschen. Diese wurden gesichert und eine abgedichtet, berichtete Schwelle. Vermutlich war ein defektes Ventil die Ursache für den Gasaustritt. Anschließend musste die Feuerwehr das kontaminierte Wasser entsorgen. Durch die schnelle Evakuierung sei auch den Badegästen nichts passiert: „Es gab drei Leichtverletzte mit Kopfweh und Augenreizungen“, sagte Dösinger. Zur Sicherheit wurden alle Badegäste durchgecheckt, sagte Andreas Schießler, der Einsatzleiter der Rettungsdienste.

Im benachbarten Kindergarten St. Antonia war hingegen keine Maßnahme notwendig, sagte VG-Geschäftsstellenleiter Arthur Salger, der ebenfalls bei der Feuerwehr im Einsatz war. Dort wurden die Kinder lediglich vorsorglich von den Eltern abgeholt. Schwimmmeister Thomas Forster will am Freitag um 10 Uhr das Bad wieder öffnen: Die Sicherheit sei gegeben, aber die Gas-Sensoren müssten noch ausgetauscht werden.

Themen Folgen