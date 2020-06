vor 39 Min.

Gastronomie: Bedienen ohne Maske geht gar nicht

Am Tisch als Bedienung nur mit Maske.

Plus Die meisten Gastwirte halten sich an die Vorgaben. Sonst wird es auch teuer.

Von Margit Messelhäuser

Genau so sollte es eigentlich nicht sein: Ein Leser schickte dem Landsberger Tagblatt ein Bild mit einer Bedienung, die ohne Maske an den Tisch der Gäste kam. Ein Ausnahmefall? Auf jeden Fall kann so ein Vorfall für den Gastronomen ausgesprochen teuer werden, wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes erklärt.

Noch mit strengen Regeln

Seit fast zwei Wochen dürfen die Gaststätten wieder ihre Stuben für Gäste öffnen – der Außenbetrieb für Biergärten oder Eisdielen läuft schon länger, aber nur mit strengen Regelungen. Dass diese nicht eingehalten werden, scheint aber die Ausnahme zu sein. Denn im Großen und Ganzen sei die Öffnung der Gaststätten sehr ruhig angelaufen, teilt Wolfgang Müller mit.

Bislang nur ermittelt, keine Maßnahmen ergriffen

Es habe zwar einige Meldungen gegeben, dass Richtlinien nicht eingehalten worden seien, doch „das hat sich alles in Luft aufgelöst. Wir hatten bislang keinen Fall, in dem wir Maßnahmen hätten einleiten müssen“.

5000 Euro bei Regelverstoß

Allerdings habe man von dem Vorfall, der dem LT geschildert worden war, nichts erfahren. Dieser hatte sich bei einem Betrieb im Landsberger Zentrum ereignet. „Von Hygiene keine Spur, Tische säubern, Karten desinfizieren und und und“, schrieb der LT-Leser zu seinen Bildern, die er gemailt hatte. Tatsächlich wäre dies dem Gastronomen ziemlich teuer zu stehen gekommen, hätte das Landratsamt davon erfahren. „Der Regelsatz für Verstöße beträgt 5000 Euro“, sagt Müller. Allerdings habe man einen Ermessensspielraum, sollte der Verstoß nicht so schwerwiegend sein. „Sind die Tische jetzt statt 1,50 Meter nur 1,40 Meter auseinander, wird es wohl als kleinerer Verstoß gewertet.“ Bei der Entscheidung habe man durchaus einen Spielraum.

Immer den Einzelfall bewerten

Allerdings auch nach oben: „Bei einem Zweitverstoß kann sich die Strafe auch verdoppeln.“ Momentan habe man allerdings noch keine Erfahrung damit sammeln können, denn bislang habe man noch keine Strafe aussprechen müssen. „Es müsste dann auch immer der Einzelfall bewertet werden.“

Bei der Stadt Landsberg war nur zu Beginn der Gaststättenöffnung eine Beschwerde eingegangen. „Es gab Probleme beim Anstellen der Leute bei der Abholung von Speisen. Das konnte aber gemeinsam schnell geklärt werden. Es wurden im Anstellbereich Striche auf dem Boden angebracht“, teilte Simone Sedlmair auf Anfrage mit.

Bereits vor der Öffnung war man vonseiten der Stadt zur Unterstützung der Wirte vor allem in der Altstadt die Lokale abgegangen. „Die meisten Probleme konnten bereits direkt vor Ort abgestellt werden. Aber massive Probleme gab es nicht“, so Sedlmair.

Bald hat auch das Theater wieder auf

Nach den Geschäften und Gaststätten dürfen sich auch bald die Theater, Kinos und andere Kulturveranstaltungen auf Besucher freuen: Bis zum 15 Juni müssen sie sich noch gedulden, dann dürfen auch sie unter den entsprechenden Auflagen ihre Türen wieder öffnen.

